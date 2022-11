Steiner réaliste après la pole de Magnussen : "Non, nous n'allons pas gagner"

Rédaction GP Fans

Samedi 12 Novembre 2022 11:34

Kevin Magnussen a réalisé la pole position du Grand Prix de São Paulo hier à Interlagos : une énorme surprise pour tout le monde et une grande satisfaction pour son patron d'équipe, Guenther Steiner.

Il s'agit sans doute de l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la F1 en qualifications : au volant de sa modeste Haas, Magnussen, placé à l'avant de la file à la sortie des stands, a réalisé le meilleur temps de la Q3 avant l'apparition de la pluie et a ainsi décroché sa première pole position dans la catégorie reine.

Par la même occasion, il s'agit aussi de la première pole de l'écurie Haas, qui ne s'attendait sans doute pas à pareille fête au Brésil.

Steiner a évoqué l'objectif pour le reste du week-end, alors que Magnussen partira en pole de la course sprint de ce samedi.

"J'espère que nous pourrons rester dans les points demain", a déclaré le directeur d'équipe. "Nous n'allons évidemment pas gagner la course, nous ne rêvons pas."

"On ne sait jamais, mais le plus important est que nous restions dans les points. Nous devrons rester concentrés, nous pensons au championnat et c'est important pour nous."

"Je suis évidemment heureux pour l'équipe. Je leur dis toujours qu'il faut travailler dur et croire en nous, et que les résultats viennent ensuite. Et voilà, c'est arrivé. Il faut y croire, ne jamais abandonner."

"Nous avons connu des saisons difficiles et nous nous en sortons. Ce genre d'événement, ce sont des choses à partir desquelles vous pouvez construire."

"Gene [Haas, propriétaire de l'équipe] fête son 70e anniversaire, il était très heureux ! C'est grâce à lui que nous sommes tous ici et nous avons énormément de respect pour lui."

"S'il n'était pas là, nous ne pourrions réaliser ce genre de résultat. Il a investi dans cette équipe : en argent, en temps, en énergie. Il n'est pas là sur le muret ou pour changer les pneus mais il croit vraiment en nous. S'il n'y croyait pas, il aurait arrêté."