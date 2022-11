Ocon : "Quand vous voyez Kevin se qualifier en pole..."

Patrice Lhoni

Samedi 12 Novembre 2022 08:20

Esteban Ocon s'est qualifié en 6e position pour la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2022. Le Français s'élancera en 3e ligne aux côtés de Carlos Sainz.

Avec un tour chronométré en 1:12.425, le natif d'Evreux termine à +0.751s du surprenant poleman Kevin Magnussen. La pole position s'est jouée dans les premiers tours de la dernière partie des qualifications, qui se sont déroulées dans des conditions mixtes (piste sèche et humide). Mais la sortie de piste de George Russell provoquait un drapeau rouge. Quand la session reprenait, la pluie s'intensifiait, figeant ainsi les résultats obtenus par tous les pilotes.

C'est la première fois depuis le Grand Prix du Japon qu'Esteban Ocon termine une séance qualificative devant son coéquipier Fernando Alonso, 7e vendredi à +0.079s de la voiture numéro 31.

"Oui, je pense que c'est bien de se qualifier plus haut, mais évidemment quand vous voyez Kevin se qualifier en pole, vous pensez que vous auriez pu faire plus," a répondu Ocon à l'issue des qualifications sur son résultat.

"Mais je pense que six et sept pour l'équipe, c'est un bel effort. Je suis très content de ce que nous avons fait. C'est évidemment très risqué à certains moments. Dans des séances de qualification comme ça, vous pouvez finir au fond du peloton, et nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. Donc, oui, nous sommes en bonne position pour demain."

Alpine en bonne position pour le reste du week-end ?

Concernant les EL1 et les données accumulées, Ocon se veut rassurant pour la suite des événements.

"Je pense que nous sommes dans une position décente, nous sommes dans une forme décente," a-t-il commenté. "Je pense que c'est une piste que j'apprécie vraiment habituellement. Et demain nous aurons la FP2 pour découvrir les longs relais avant la course sprint, donc ça devrait être bon."