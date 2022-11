Russell - "Pour nous la P3 est une bonne place"

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 22:54

George Russell a révélé qu'il avait cassé son appui-tête lors de l'erreur qui a mis fin prématurément aux qualifications du Grand Prix de São Paulo.

Le pilote Mercedes a touché la ligne blanche en entrant dans le quatrième virage lors de son deuxième tour de Q3 alors que la pluie commençait à tomber, ce qui l'a fait déraper dans les graviers.

Le drapeau rouge qui en a suivi a permis à la pluie de tomber suffisamment pour empêcher toute autre tentative d'amélioration, laissant Russell troisième sur la grille pour le sprint de samedi. Il se trouve derrière le poleman, Kevin Magnussen et Max Verstappen.

"Des émotions mitigées parce que nous étions l'une des dernières voitures à sortir en qualification et c'était une expérience tellement unique parce qu'au fur et à mesure que le tour avançait, la pluie ne faisait que tomber de plus en plus fort", a déclaré Russell.

"Nous sommes arrivés au dernier virage et c'était beaucoup plus humide qu'au tour précédent, donc il fallait être très prudent."

"Félicitations à Kevin et à Haas."

"C'est ça la Formule 1 et le sport, avoir des résultats fous comme ça, mais pour nous, P3 est une bonne place pour commencer la course sprint."

Révélant les dommages causés par son voyage sur le gravier lorsqu'on lui a demandé ce qui lui passait par la tête à ce moment-là, Russell a répondu : "Ce qui me passait par la tête, c'était que j'avais un très mauvais mal de tête."

"Ma tête... J'ai cassé mon appui-tête parce que ma tête se cognait tellement, c'était une expérience assez désagréable."

"J'ai perdu l'arrière et j'ai voulu faire un 360 et mettre les arrières dans le gravier."

"Clairement pas le choix le plus judicieux que j'ai fait", a conclu le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.