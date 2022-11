Verstappen pas mécontent de sa P2 - "Nous sommes quand même en première ligne"

Thibaud Comparot

Max Verstappen devra se contenter de la deuxième place après les qualifications du Grand Prix de São Paulo. Kevin Magnussen a réussi à décrocher sa toute première pole position en F1 dans des conditions difficiles.

Des averses de pluie avaient été prévues à l'avance. Pourtant, le microclimat d'Interlagos reste toujours imprévisible, comme l'a montré la séance de qualification. Alors que les deux premières sessions se sont encore déroulées sur le sec, la Q3 a connu des averses. Verstappen prendra le départ de la course sprint ce samedi depuis la deuxième place et il n'est pas mécontent de cela.

"Nous savions que ça allait se jouer sur un tour, car il y avait de la pluie dans l'air à chaque fois. J'étais la quatrième ou cinquième voiture, puis j'ai bloqué un de mes pneus dans le huitième virage et cela m'a coûté la pole position aujourd'hui", a déclaré le double champion à propos des qualifications.

Les conditions étaient délicates et Verstappen l'a souligné. "Dans ce genre de conditions, cela peut arriver et nous sommes toujours en tête. Mais en termes de position pour demain, cela semble bon", explique-t-il.

Le tenant du titre explique la difficulté des conditions à São Paulo : "C'était difficile parce qu'il faut repousser les limites, mais aussi parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Nous sommes restés calmes en Q1 et Q2 et la Q3 a été beaucoup plus une loterie, mais nous sommes toujours en première ligne."

La deuxième place offre des opportunités de victoire lors de la course sprint et maintenant que les championnats sont en poche, le Néerlandais veut aussi en profiter.

"J'essaierai toujours de m'amuser, mais l'approche est toujours la même. Mais nous allons voir à quel point nous serons compétitifs pendant la course et aussi avec la météo, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer", a déclaré le double champion du monde en titre.