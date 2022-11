Magnussen en pole à São Paulo - "Je vais attaquer au maximum"

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 21:24

Héros d’Interlagos, Kevin Magnussen est revenu sur son incroyable pole position décrochée ce vendredi à Sao Paulo. Le pilote danois de Formule 1 s’élancera de la première marque sur la grille de départ de la course sprint. Il s’élancera aux côtés de la Red Bull de Max Verstappen.

Alors qu’on venait de lui indiquer quel était le protocole en vigueur lorsque l’on signe une pole position en F1, Kevin Magnussen est revenu avec joie sur son incroyable prestation.

"Je ne sais que dire, l’équipe m’a mis en piste exactement au bon moment. On était les premiers à la sortie de la voie des stands, j’ai fait un tour plutôt correct et je suis en pole ! C’est incroyable, merci à Gene Haas, à Günther Steiner et à toute l’équipe pour cette opportunité. Je reviens cette année en F1 après une année sur la touche, vraiment merci. "

Le pilote de la Haas s’élancera avec un double champion du monde a ses côtés pour la course sprint.

"Je ne m’attendais pas à ça en me levant, c’est incroyable ! Je vais attaquer au maximum, j’espère que ce sera un moment fun ! "

Une Haas s’élancera donc de la première place alors que son coéquipier, Mick Schumacher, partira de la dernière place sur la grille de départ.