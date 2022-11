La réponse d'Hamilton sur la saison 2022 de Verstappen !

Patrice Lhoni

Lewis Hamilton a été invité à réagir sur la saison de Max Verstappen, champion du monde 2022 et rival pour le titre des pilotes en 2021.

Le double champion du monde néerlandais réalise une très belle saison où il a été sacré pour la deuxième fois consécutive à quatre manches de l'arrivée. Lors du dernier Grand Prix au Mexique, il établissait un nouveau record : celui du nombre de victoires en une seule saison avec un 14e succès en 20 courses.

Lewis Hamilton n'a pas pu se battre à nouveau pour le titre en 2022, en raison d'une monoplace pas au niveau des écuries de tête sur une très grande partie de la saison. Pour avoir connu une période de domination avec Mercedes où il a remporté 6 titres de champion et 8 championnats constructeurs, ce dernier a été interrogé sur l'année de Verstappen, qui domine désormais la F1 avec Red Bull Racing.

"Je veux dire, je ne peux pas dire que j'ai eu le temps d'étudier tous les aspects de ce que Max a fait cette année, mais je pense qu'il a fait un travail incroyable," a-t-il d'abord répondu ce jeudi aux médias, dont GPFans.com faisaient partie.

"Il a fait tout ce qu'il avait à faire. L'équipe lui a fourni une voiture incroyable et il a fait le travail à presque chaque week-end."

"Donc je sais qu'il peut être fier du travail qu'il a fait. Et je sais ce que ça fait d'être dans une position comme celle-là."

Hamilton et le record de victoires de Verstappen

Verstappen pourrait, s'il remporte les deux dernières courses en 2022, détenir le deuxième pourcentage de victoires sur une saison le plus élevé (16 victoires en 22 Grand Prix, soit 72,72%), derrière Alberto Ascari (75% en 1952, 6 victoires sur 8 Grands Prix), mais devant Michael Schumacher (72,22% en 2004, 13 victoires sur 18 Grands Prix).

"Je veux dire, il a une chance de gagner plus de courses les deux prochaines courses," a ajouté Hamilton. "Donc il pourrait porter ce record encore plus loin, Si nous ne pouvons pas l'arrêter, ou Ferrari ne peut pas l'arrêter. Mais, oui, il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire. Il a fait un excellent travail."

