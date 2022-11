Hamilton explique pourquoi il est plus excité par le Brésil que par Las Vegas

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 16:44

Lewis Hamilton s'est déclaré "plus excité" par le Grand Prix de São Paulo de ce week-end que par l'événement de l'année prochaine à Las Vegas.

Le pilote Mercedes a assisté à un événement spécial de lancement dans le Nevada après le week-end de Mexico City. Il a impressionné les fans avec une démonstration au volant d'une F1 comprenant des doughnuts et des burnouts.

Interrogé sur son enthousiasme à l'idée de retourner à Las Vegas pour piloter, Hamilton a répondu : "Je suis bien plus excité d'être au Brésil que de participer à la course de Las Vegas."

Après son arrivée au Brésil, le septuple champion a été décoré de la citoyenneté d'honneur et a également passé du temps dans une favela de Rio de Janeiro.

"J'ai toujours voulu aller dans une favela et juste éprouver ce qu'est la vie des hommes, des femmes et des enfants là-bas", a-t-il poursuivi.

"Et voler jusqu'à Rio, c'était une belle expérience."

"Je suis vraiment fier d'un de mes amis proches, JR, c'est un artiste incroyable qui fait beaucoup au sein de la communauté, en essayant d'aider les enfants avec l'art et en faisant appel à leur créativité."

"Et j'ai pu jouer avec les enfants. J'ai été si bien accueilli. Si vous en avez l'occasion, vous devriez absolument le faire".

Love days like this pic.twitter.com/2WxJwcRtHK — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 9, 2022

Hamilton appelle à l'amélioration de l'éducation au Brésil

Ces dernières années, le pilote anglais a été à l'avant-garde des efforts visant à améliorer la diversité et à accroître les possibilités offertes aux minorités.

Après son voyage dans la favela, l'homme de 37 ans n'a guère douté que le système éducatif brésilien avait besoin d'être amélioré.

"Le but de ce voyage était d'en apprendre davantage sur le pays et sur ses habitants", a déclaré Hamilton.

"J'apprends de plus en plus que le système éducatif doit être bien meilleur et qu'il est au cœur de tout pour tout le monde."

"Il y a 50 millions d'enfants scolarisés, mais les écoles publiques ne sont pas aussi bonnes que celles que nous avons en Angleterre et l'éducation est une question d'opportunité."

"L'éducation est au cœur de tout cela", a conclu le pilote Mercedes.