Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 14:35

La F1 arrive au Grand Prix de São Paulo pour l'avant-dernière manche du championnat. Dernier week-end comportant une course sprint, quel pilote sortira vainqueur de cette 21e manche du championnat de Formule 1 ?

Max Verstappen et Red Bull ont déjà remporté les deux titres, mais seuls cinq points séparent Sergio Perez et Charles Leclerc alors qu'ils se disputent la deuxième place.

Chez les constructeurs, Mercedes n'a plus que 40 points de retard sur Ferrari. La course sprint de ce week-end offrira plus de points qu'une épreuve conventionnelle, Mercedes peut-elle reprendre la deuxième place du championnat à la Scuderia Ferrari ?

Le classement des pilotes de F1 avant le Grand Prix de São Paulo

1. Max Verstappen | Red Bull Racing | 416 points

2. Sergio Pérez | Red Bull Racing | 280

3. Charles Leclerc | Ferrari | 275

4. George Russell | Mercedes | 231

5. Lewis Hamilton | Mercedes | 216

6. Carlos Sainz | Ferrari | 212

7. Lando Norris | McLaren | 111

8. Esteban Ocon | Alpine | 82

9. Fernando Alonso | Alpine | 71

10. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 47

11. Sebastien Vettel | Aston Martin | 36

12. Daniel Ricciardo | McLaren | 35

13. Kevin Magnussen | Haas | 24

14. Pierre Gasly | AlphaTauri | 23

15. Lance Stroll | Aston Martin | 13

16. Mick Schumacher | Haas | 12

17. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12

18. Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6

19. Alexandre Albon | Williams | 4

20. Nicolas Latifi | Williams | 2

21. Nyck de Vries | Williams | 2

22. Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0