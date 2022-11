La F1 et les pilotes discutent d'une modification du format des courses sprint

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 12:37

La F1 envisage de modifier les week-ends comportant une course sprint en proposant que le résultat de cette course de 100 km n’ait pas d'incidence sur la grille de départ de la course du dimanche.

Le format est resté inchangé depuis son introduction l'année dernière, les qualifications du vendredi déterminant la grille de départ de la course de 100 km du samedi, dont le résultat détermine ensuite l'ordre de départ du Grand Prix du dimanche.

Vettel minimise l'importance d'une fin de carrière en apothéoseLire plus

Bien que le nombre de points ait augmenté cette saison - les huit premiers marquant des points contre les trois premiers l'année dernière - les pilotes critiquent toujours le fait qu'une erreur dans le sprint a un prix trop élevé, car elle affecte considérablement le Grand Prix.

Max Verstappen, le double champion de Red Bull, s'est montré particulièrement virulent.

Pour remédier à la situation, il est entendu que la F1 estime que le résultat du sprint ne devrait plus être lié au Grand Prix.

L'idée aurait été évoquée lors de discussions avec les équipes, mais aucune décision finale n'a encore été prise.

McLaren ouvre la porte à un retour de Ricciardo dans l'écurieLire plus

L'année prochaine, la F1 doublera le nombre d'épreuves de sprint, qui passera de trois à six. Ce changement devait d'abord être confirmé avant que les conversations sur le format ne puissent progresser.

Les lieux des week-ends de sprint de l'année prochaine n'ont pas encore été annoncés, mais GPFans comprend que la confirmation est attendue dans les semaines à venir.