Vettel minimise l'importance d'une fin de carrière en apothéose

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 11:42

À quelques jours de la retraite, Sebastian Vettel a minimisé l'importance de terminer sa carrière en F1 en apothéose.

L'Allemand est l'un des pilotes les plus décorés de l'histoire de la F1 avec quatre championnats du monde, 53 victoires et 122 podiums depuis 2007.

McLaren ouvre la porte à un retour de Ricciardo dans l'écurieLire plus

Mais l'Allemand a annoncé qu'il se retirait du sport à la fin de la saison, après avoir passé deux campagnes dans le bas du tableau avec Aston Martin.

Les bons résultats ont été rares, bien que des performances étonnantes sur le Circuit des Amériques et sur la piste mouillée de Suzuka aient permis à l'équipe de marquer d'importants points. En effet, l'équipe est en quête d'une sixième place au classement des constructeurs.

Interrogé sur l'importance de ces résultats positifs en vue de sa retraite, Vettel a répondu : "J'ai pensé à beaucoup de choses avant de prendre ma décision, mais j'ai aussi beaucoup pensé à d'autres choses, est-ce important de faire une bonne course ?"

"Tout d'abord, ce serait bien de gagner ma dernière course, mais je suis réaliste et je pense que ça va être très difficile."

"De l'extérieur, on pourrait penser qu'il serait préférable de partir sur une bonne note et qu'il est si important de gagner une course ou de remporter un autre championnat avant de se retirer."

"Mais la façon dont je me sentais et plus j'y pensais, la seule personne pour qui ça compte vraiment, c'est moi-même. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une plus belle histoire et une plus belle façon de partir, mais il faut quand même faire face à son départ."

"Ce n'est que moi, d'une certaine manière, sans être égoïste, mais c'est comme ça que je le vois. Je suis en paix avec ça. Je sais que ma dernière course ne sera probablement pas le point culminant des courses que j'ai disputées, donc ça n'a pas trop d'importance pour moi."

Au sujet de ses deux classements dans le top 8 au Japon et aux États-Unis, Vettel a insisté : "C'était génial."

"Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus apprécié ces courses que le Mexique, par exemple, où vous reculez parce que vous êtes trop lent, c'est sûr."

"Mais je pense que globalement, j'ai eu tellement de courses où j'avançais et où je ne reculais pas".

Vettel n'est pas mélancolique à l'approche du GP de Sao Paulo

L'avant-dernière course de Vettel se déroule ce week-end à Interlagos, un lieu où il s'est imposé à trois reprises et qui lui a également offert un troisième titre spectaculaire en 2013.

L'Allemand s'est repris après un contact avec Bruno Senna dans le premier tour pour terminer dans le top 5. Il a dû surmonter des dommages importants pour y parvenir.

Interrogé pour savoir si ses émotions changeaient avant les deux derniers week-ends de sa carrière, Vettel a expliqué : "Eh bien, ce n'est qu'une semaine, vraiment."

"J'ai hâte d'être à ce week-end. J'aime cet endroit. Je pense que c'est un grand circuit. Je ne conduis pas ici ou je ne viens pas ici en pensant à toutes les choses qui se sont passées. C'est plutôt quand vous le demandez maintenant, toutes les choses reviennent."

"Mais je pense que vous développez une certaine routine au fil des années où cela ressemble juste à une autre course."

Gasly n'est pas un pilote dangereux - RussellLire plus

"Bien sûr, il y en a deux de plus et c'est tout, mais oui, en général, je ne mets pas ça en relation avec les deux dernières. Je ne sais pas comment je me sentirai la semaine prochaine."

"Mais en général, je me réjouis de ce qui va suivre, donc ce n'est pas comme si je regardais souvent en arrière et que j'étais triste maintenant", a conclu le quadruple champion du monde allemand.