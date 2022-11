McLaren ouvre la porte à un retour de Ricciardo dans l'écurie

Thibaud Comparot

Vendredi 11 Novembre 2022 10:35

Andreas Seidl, directeur de l'équipe McLaren, a laissé la porte ouverte à un retour rapide de Daniel Ricciardo, l'Australien n'ayant pas encore confirmé ses projets pour 2023.

Daniel Ricciardo ne figurera pas sur la grille de départ de la F1 la saison prochaine. Il a en effet accepté de mettre fin à son contrat avec McLaren un an plus tôt que prévu en raison de ses résultats décevants, mais surtout parce qu'il a été poussé vers la sortie avec l'arrivée d'Oscar Piastri.

L'Australien n'est pas prêt à renoncer à son avenir dans la discipline. Il a été associé à des postes de pilote de réserve chez Mercedes et Red Bull.

Mais Ricciardo est prêt à saisir toute opportunité pour retrouver un siège de course, ce qui ne semble pas possible chez Mercedes, étant donné que Lewis Hamilton a récemment confirmé qu'il chercherait à signer une prolongation de contrat avec les Flèches d'argent.

Le pilote de 33 ans devant potentiellement chercher des opportunités plus loin dans la hiérarchie, Seidl a été interrogé sur le fait que McLaren pourrait chercher à réengager Ricciardo dans un rôle réduit.

"C'est une discussion que nous n'avons pas encore eue", a déclaré Seidl.

"C'est une discussion que nous aurions habituellement en hiver. Comme vous le savez également, nous avons un accord en place avec d'autres équipes afin de partager les pilotes de réserve."

"Encore une fois, il n'y a absolument aucune rancune ou mauvais sentiment entre Daniel et nous et donc tout est possible."

"Il est clair qu'avec le départ de Daniel, nous perdons non seulement un grand pilote, mais aussi une grande personnalité et il manquera beaucoup à l'équipe."

"C'est pourquoi nous sommes tous les deux engagés à faire en sorte que lors de ces dernières courses que nous faisons ensemble, nous essayons encore de réaliser de bonnes performances afin de terminer notre voyage ensemble en beauté."

"Je ne veux pas me lancer dans des spéculations sur ce qu'il fera ensuite, mais au final, quoi qu'il fasse ensuite, où qu'il soit pilote ensuite, c'est exactement ce que sa prochaine équipe ou son prochain employeur obtiendra - un grand pilote et une grande personnalité", a conclu le directeur de l'écurie de course anglaise.