Drugovich a bouclé ses premiers tours de roue avec l'Aston Martin

Le champion de Formule 2, nommé pilote de réserve Aston Martin pour l'an prochain, a pris part à son premier test au volant de la monoplace britannique à Silverstone.

Le pilote brésilien a ainsi aligné plus de 300 km au volant de l'Aston Martin sur le circuit de Silverstone, base de l'écurie britannique.

NEWS: @FelipeDrugovich got his first taste of #F1 power last week, completing over 300km in the AMR21 at @SilverstoneUK.



Felipe has now completed the requirements to be granted a Super Licence and will drive the AMR22 in FP1 at the #AbuDhabiGP.



