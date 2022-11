Hamilton au sujet de la W13 - "Cette fichue chose ne fonctionne pas"

Thibaud Comparot

Proche d'une saison sans victoire, Lewis Hamilton revient sur sa déception quand il a découvert que la W13 ne fonctionnait pas. Il reste encore deux courses à Mercedes pour décrocher ce succès tant attendu.

La saison 2022 ne s'est pas avérée être ce que Mercedes attendait au préalable. L'écurie allemande voulait battre la concurrence avec un design innovant, mais elle a finalement eu du mal à tirer le meilleur parti de la W13. Lewis Hamilton a expérimenté beaucoup de choses avec la voiture en début de saison et doit admettre que parfois, il ne savait pas non plus où chercher.

Alors qu'elle était sur une série de huit titres constructeurs de suite, Mercedes n'a toujours pas remporté de victoire en 2022. La dernière saison blanche des Flèches d'argent remonte à la saison 2011.

En début d'année, Hamilton a visiblement eu du mal avec la W13 et le Britannique revient sur cette première phase difficile pour Formel1. Pendant les vacances d'hiver, l'équipe avait encore de grands espoirs pour le projet, mais elle a dû rapidement faire marche arrière.

"Je l'ai décrit à mes ingénieurs comme suit : imaginez que vous vous faufilez derrière un cheval et que vous essayez de vous approcher le plus possible. Alors où est la limite avant que le cheval ne vous donne un coup de pied au visage ? C'est la meilleure façon de décrire ce que je ressens quand j'essaye de repousser les limites de la voiture", explique l'Anglais de 37 ans.

Les nouvelles réglementations entrées en vigueur cette année ont laissé place à une grande interprétation de la part des équipes. Le design de la W13 a donc suscité beaucoup d'optimisme au sein de l'équipe.

"Nous nous sommes réunis en février et nous étions tous très optimistes. Tout le monde nous a dit que nous aurions une voiture extrêmement rapide. Je pense que tous ceux qui ont travaillé si dur sur ce projet pendant l'hiver étaient très excités."

"Mais ensuite, découvrir que cette fichue chose ne fonctionne pas et que nous nous sommes fait avoir, cela a été assez difficile pour tout le monde", a déclaré le coéquipier de George Russell chez Mercedes.