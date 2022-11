Thibaud Comparot

Jeudi 10 Novembre 2022 10:32

Max Verstappen attend avec impatience le week-end de course à São Paolo. Le Néerlandais peut augmenter son record de victoires en une seule saison. De plus, il souhaite que Sergio Perez termine devant son rival Charles Leclerc.

L'avant-dernier week-end de course de l'année se déroule au Brésil. Pour la dernière fois de la saison, nous assisterons à une course sprint. La préparation du week-end est donc différente, puisque les qualifications auront lieu le vendredi, remplaçant les EL2. Les écuries vont devoir travailler dur ce vendredi. En effet, elles ne disposeront ce week-end que d'une heure de roulage pour régler leurs monoplaces.

Red Bull vise la saison parfaite

Red Bull a déjà réussi à remporter le titre des constructeurs et le championnat des pilotes est également déjà dans la poche de Max Verstappen. De son côté, Sergio Perez peut s'assurer la place de vice-champion du monde, mettant à l'honneur l'incroyable saison de Red Bull.

Wolff préfère une victoire en 2022 plutôt que la deuxième place devant FerrariLire plus

"En tant qu'équipe, nous voulons finir premier et deuxième au championnat, il est donc important que Checo reste devant Charles", déclare le double champion sur Verstappen.com. Le Mexicain possède actuellement une avance de cinq points sur son rival monégasque.

Verstappen, le 3/3 en course sprint ?

À Interlagos, la dernière course sprint de la saison aura lieu et Verstappen souligne le défi : "La course sprint de ce week-end, signifie que nous avons peu de temps de roulage avant les qualifications. Cela complique toujours un peu plus la tâche pour que la voiture soit parfaite et réglée dans ce temps limité."

La Ferrari de Michael Schumacher de 2003 vendue à près de 15 millions de dollarsLire plus

Les deux premières courses sprint de l'année ont eu lieu à Imola et au Red Bull Ring. Malgré son aversion pour ce format, Verstappen a réussi à remporter chacune de ces deux courses.