Wolff préfère une victoire en 2022 plutôt que la deuxième place devant Ferrari

Thibaud Comparot

Jeudi 10 Novembre 2022 09:36

Le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a expliqué pourquoi une victoire en course serait plus importante que de battre Ferrari au classement des constructeurs en 2022.

Les Flèches d'argent risquent de terminer la saison sans victoire pour la première fois depuis 2011. Ni Lewis Hamilton ni George Russell ne sont encore montés sur la plus haute marche du podium de cette équipe.

Hamilton a bousculé le champion du monde Max Verstappen à Mexico, mais la décision de chausser le pneu dur lors de son deuxième relais s'est avérée être la mauvaise décision et a vu son rival s'envoler vers la victoire.

Malgré ses difficultés en début de saison, la firme allemande peut encore terminer deuxième au classement derrière Ferrari, 40 points séparent les deux équipes avant le Grand Prix de São Paulo.

Lorsqu'on lui a demandé s'il préférait voir Mercedes remporter une victoire ou finir deuxième du championnat, Wolff a répondu sans hésiter : "Une victoire."

"La victoire serait la preuve que notre voiture est de retour pour se battre pour la plus haute marche du podium. La P2 pourrait être due au fait que les autres ont lâché la balle et que nous marquons simplement plus de points."

Mercedes regrette encore l'erreur du Mexique

Le Grand Prix de Mexico a vu la deuxième séance d'essais remplacée par un test de pneus Pirelli, les équipes ne pouvant pas modifier leurs réglages afin de fournir des données cohérentes à l'équipementier italien.

Cette situation sera encore pire au Brésil, le format sprint ne permettant qu'une seule séance avant les qualifications le vendredi et seulement des changements minimes autorisés par la suite.

Interrogé pour savoir si la mauvaise stratégie pneumatique au Mexique était due à un manque de roulage, Wolff a ajouté : "Non ! Chaque kilomètre compte, mais en fait, nos modèles disaient qu'une stratégie tendre-dur irait et nos paramètres ne disaient pas qu'une stratégie tendre-médium fonctionnerait. Mais c'est une question d'apprentissage."

"Je pense que certains autres ont peut-être aussi été surpris qu'un arrêt unique soit envisagé avec le tendre suivi du médium", a conclu le directeur de l'écurie Mercedes AMG F1.