La Ferrari de Michael Schumacher de 2003 vendue à près de 15 millions de dollars

La F2003-GA au volant de laquelle Michael Schumacher a remporté son sixième titre de champion du monde a été vendue pour 14,9 millions de dollars lors d'une vente aux enchères à Genève.

La vente se tenait dans le cadre de la Sotheby's Luxury Week, et a été adjugée pour près de 15 millions de francs suisse, battant un nouveau record pour une vente de monoplace de Formule 1.

"De champion du monde à détenteur de record du monde, la Ferrari F2003-GA est désormais la voiture de F1 moderne la plus précieuse de l'histoire. La voiture que Michael Schumacher a piloté en route vers son sixième titre a été vendue pour 14 630 000 CHF (14 873 327 dollars) à la Sotheby's Luxury Week de Genève", a communiqué RM Sotheby sur Twitter.

