Marko balaie les rumeurs de vente d'AlphaTauri par Red Bull

Rédaction GP Fans

Mercredi 9 Novembre 2022 18:26

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a nié qu'AlphaTauri soit "sur le point" d'être vendue.

Depuis sa création sous le nom de Toro Rosso en 2006, l'équipe a donné l'opportunité à des pilotes comme Sebastian Vettel, Max Verstappen et Daniel Ricciardo de signer leurs premiers exploits en Formule 1. Au total, sept pilotes actuels ont couru pour l'équipe.

Cependant, l'avenir de l'équipe sœur de Red Bull a été remis en question après le décès de son propriétaire, Dietrich Mateschitz, lors du week-end du Grand Prix des États-Unis.

Soucieux de faire taire rapidement ces rumeurs, Marko a déclaré à Auto Motor und Sport : "Le groupe se porte bien.

"Il n'y a aucun besoin financier de vendre l'équipe. Il y a plutôt un besoin de ramener l'équipe à un niveau plus élevé sur le plan sportif."

Mateschitz était rarement présent dans le paddock de la F1, Red Bull et AlphaTauri étant laissés libres de travailler comme bon leur semble.

Ce niveau d'autonomie était peu courant dans le portefeuille d'activités de la marque, mais Marko est convaincu que cette pratique de travail restera inchangée sous le nouveau régime.

"Il est certain que beaucoup de choses vont changer", a-t-il concédé. "C'était une autocratie de facto."

"Mais Red Bull Racing est l'outil marketing le plus fort et le plus efficace du groupe. Nous avons travaillé de manière très indépendante par le passé. Nous étions les seuls à ne pas avoir à suivre certaines règles de l'entreprise."

"Cette autonomie existait avec le consentement de Mateschitz. Mais il a déjà filtré que la nouvelle direction veut poursuivre les activités de Formule 1. Comme maintenant, avec une indépendance relativement forte."