Verstappen "faible au niveau technique" d'après son ancien ingénieur chez Red Bull

Rédaction GP Fans

Mercredi 9 Novembre 2022 12:20

Guillaume Rocquelin, ancien ingénieur course de Sebastian Vettel chez Red Bull, estime que le champion du monde doit encore faire des progrès au niveau technique.

Ayant effectué ses débuts en F1 en tant qu'ingénieur chez Red Bull à la fin des années 2000 avec David Coulthard, le Français Guillaume Rocquelin a par la suite officié aux côtés de Sebastian Vettel, accompagnant les quatre titres mondiaux du pilote allemand de 2010 à 2013.

Par la suite, Rocquelin, qui dirige aujourd'hui l'académie Red Bull de jeunes pilotes, a suivi l'émergence de Max Verstappen, de sa première victoire avec Red Bull en 2016 jusqu'à son deuxième titre mondial cette année, mais reconnaît que le pilote néerlandais ne dispose pas du bagage technique de Vettel, connu pour son implication à ce niveau.

"Je pense que Sebastian était un pilote plus complet que Max quand il est arrivé avec nous", a déclaré Rocquelin sur la chaîne Eurosport.

"Au niveau professionnel, technique, médiation… il a été formé à l'école [Michael] Schumacher, qui était son idole."

"Il a posé beaucoup de questions, pris beaucoup de notes et quand il est arrivé avec nous, il était très minutieux. Ce n'est pas un hasard s'il a remporté plusieurs titres. Il était plus préparé techniquement, mentalement."

"Je pense que Max avait peut-être plus de talent naturel, c'est ce sur quoi il s'est le plus appuyé. Mais Sebastian était le plus complet."

"Max a toujours été un patron", continue Rocquelin. "Il a une énorme confiance en lui, il sait ce qu'il veut et il est très direct."

"Mais je vais être honnête, Max est faible au niveau technique par rapport aux autres pilotes avec qui nous avons travaillé. Je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire."

"C'est un leader par son attitude, ses résultats. Mais je pense qu'il peut s'améliorer d'un point de vue technique et dans la manière de développer la voiture."

Verstappen a récemment battu le record de Vettel (qui était partagé avec Schumacher) du plus grand nombre de victoires en une saison, en s'imposant pour la 14e fois de l'année au Mexique, alors que deux Grands Prix restent à disputer.