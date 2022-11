Thibaud Comparot

Le directeur de l'écurie Red Bull, Christian Horner, estime que le caractère de Max Verstappen est à l'origine de sa saison record en F1.

Christian Horner a également insisté sur le fait que l'équipe pouvait être "incroyablement fière" d'avoir aidé Verstappen et Sebastian Vettel à devenir deux des trois pilotes les plus performants en une seule campagne de F1.

Le pilote hollandais détient le record du plus grand nombre de victoires en une saison, après avoir remporté sa 14e victoire au Grand Prix de Mexico il y a peu. Red Bull y avait surclassé Mercedes avec une stratégie pneumatique bien étudiée.

Sebastian Vettel a remporté 13 victoires en 2013 sur la route de son quatrième championnat du monde. Il en a notamment remporté neuf GP d'affilés pour égaler le record d'Alberto Ascari.

Le Néerlandais a l'occasion d'étendre son nouveau record à 16 victoires en une saison au Brésil et à Abou Dhabi, lors des deux prochains week-ends.

Interrogé sur ce que les succès de Verstappen et Vettel disent de Red Bull en tant qu'équipe, Horner a répondu : "Je pense que c'est quelque chose dont l'équipe peut être incroyablement fière."

"Il y a beaucoup de gens qui sont assis autour du bureau d'ingénierie, dans le garage et, évidemment, à l'usine. Ces personnes sont les mêmes qui ont travaillé avec Sebastian et qui font de nouveau un travail incroyable avec Max."

"Je pense que l'ADN de notre équipe est celui d'une équipe de course."

"Nous sommes une équipe de compétiteurs, nous repoussons les limites, nous sommes agressifs dans notre façon de faire de la course et nous suivons notre passion qui est d'aller là-bas et de faire de notre mieux."

Verstappen ressent sa monoplace comme personne

La route de Verstappen vers un deuxième titre a été beaucoup plus douce que la première, son rythme de course lui évitant une répétition de la dramatique clôture de saison comme celle de 2021.

Décrivant la conduite "magistrale" de son pilote, Horner a expliqué : "Vous pouvez voir maintenant qu'il joue avec les outils qu'il a à sa disposition dans la voiture."

"Il est constamment au sommet de son art."

"Vous entendez le dialogue entre lui et son ingénieur et il a un sens aigu de la gestion des pneus. Je pense que c'est quelque chose qu'il a développé."

"Il a toujours été fort dans ce domaine, mais je pense que cette année, il a été exceptionnel", a conclu le directeur de la firme autrichienne.