Norris soutient les critiques de Verstappen au sujet des courses sprint en F1

Thibaud Comparot

Mardi 8 Novembre 2022 17:53

Lando Norris a soutenu les critiques de Max Verstappen à l'égard de l'expansion des courses sprint en F1.

Le Grand Prix de São Paulo représente le dernier des trois week-ends accueillant le format sprint. Imola et l'Autriche ayant organisé les deux précédents.

Mais la F1 en organisera trois autres pour porter le nombre de courses sprint à six en 2023. Les réactions à cette initiative semblent mitigées depuis les premiers essais de l'an dernier.

Max Verstappen a été virulent dans sa critique du format, déclarant : "Nous devrions simplement nous en tenir à une seule course. Je ne comprends pas quel est le problème avec ça."

"Nous avons eu tellement de courses passionnantes, alors vous n'avez pas besoin d'ajouter un tiers de distance de course."

"Tout le monde est super prudent de toute façon parce que si vous vous battez pour la troisième place et que vous avez un petit contact et que vous retombez en dernière position, vous savez que votre course de dimanche va être assez difficile, donc vous n'allez probablement pas prendre le risque."

"Ce n'est pas ce que devrait être une course".

Se rangeant du côté du double champion du monde, le pilote McLaren, Lando Norris a ajouté : "En grandissant, il y a toujours eu des qualifications puis une course, c'est ce que j'ai toujours connu de la Formule 1."

"D'une certaine manière, je suis d'accord avec Max sur ce point."

"J'aime faire monter la pression des qualifications et de la course sans rien entre les deux, c'est juste la structure de la course."

"Mais sur les bons circuits, ça ne me dérange pas non plus."

"Quand c'était en Autriche ou à Monza, des circuits sur lesquels vous pouvez courir ... Pourquoi pas ? Mais Interlagos, ce n'est pas le circuit le plus facile pour la plupart des pilotes."

Faisant remarquer que Lewis Hamilton avait pris le départ du sprint de l'an dernier au Brésil en dernier, avant de remporter le Grand Prix proprement dit, Norris a répondu : "C'est Lewis dans une Mercedes."

"Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Ce n'est pas aussi simple que de dire 'Lewis a fait ceci ou cela'. Il faut regarder toute la grille, tout le champ et il y a des courses évidentes où tout le monde peut s'amuser et, si vous voulez faire un meilleur spectacle, ce qui est le but, alors je le comprends."

"Mais j'aime la Formule 1 telle qu'elle est, simplement parce que j'ai grandi en la regardant, puis en y participant. Parfois, je n'aime pas le changement. Mais ça ne me dérange pas non plus", a conclu le futur coéquipier d'Oscar Piastri chez McLaren en 2023.