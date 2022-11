De Vries sera-t-il le leader de l'écurie AlphaTauri en 2023 ?

Thibaud Comparot

Le directeur de l'équipe AlphaTauri, Franz Tost, refuse d'écarter la possibilité que Nyck De Vries devienne le leader de l'équipe la saison prochaine, en dépit de la plus grande expérience de Yuki Tsunoda en F1.

Après un long passage chez Mercedes, dernièrement en tant que pilote de réserve, De Vries, ancien champion de F2 et de Formule E, passera chez AlphaTauri cet hiver.

Le pilote néerlandais de 27 ans remplacera Pierre Gasly, en partance vers Alpine. Le compatriote de Max Verstappen travaillera aux côtés du Japonais Yuki Tsunoda.

La saison prochaine, sera la troisième année de Tsunoda avec l'écurie basée à Faenza, et si De Vries sera un rookie en F1 en comparaison, sa connaissance globale de la course - compte tenu des catégories dans lesquelles il a couru - signifie qu'il pourrait prendre le rôle de chef d'équipe après le départ de Gasly.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, l'a récemment déclaré, et Tost n'exclut pas cette perspective.

Interrogé spécifiquement sur la possibilité que cela se produise, Tost a répondu : "Nous verrons bien. Yuki a plus d'expérience en Formule 1. Nyck est un peu plus âgé, il a plus d'expérience en course. Il a gagné beaucoup de courses et de championnats."

"Le plus important est que nous fournissions aux pilotes une voiture compétitive et qu'il soit facile pour eux de régler la voiture et d'être performants."

"Qui de ces deux pilotes sera le plus rapide ? C'est ce que nous verrons. Je ne le sais pas encore."

"Je suis impatient parce que les deux pilotes ont beaucoup de potentiel. Les deux pilotes sont rapides et je pense que nous allons vivre une belle saison en 2023."

AlphaTauri renforce le contact avec De Vries

De Vries a récemment effectué sa dernière sortie avec Mercedes lors de la première séance d'Essais Libres en préparation du Grand Prix de Mexico. À la fin de la séance, il a remercié l'équipe pour tout ce qu'elle avait fait pour sa carrière, et a fait ses adieux.

Tost a confirmé avoir eu de nombreux contacts avec De Vries au cours des dernières semaines, depuis que l'équipe a confirmé son départ. Ces contacts s'inscrivent dans la perspective du partenariat de la saison prochaine.

"J'ai eu beaucoup de contacts avec lui", a ajouté Tost. "Il était à Faenza, ils ont fait le baquet et je l'ai aussi rencontré. Nous avons toujours des discussions ensemble."

"C'est très intéressant, très important de se connaître et je veux l'intégrer dans l'équipe aussi vite que possible."

"Il fera le test des jeunes pilotes à Abou Dhabi, où il pourra se familiariser avec la voiture et l'équipe, et nous verrons ensuite."

"Nous avons un bon programme pour lui pendant les mois d'hiver afin de le préparer de la meilleure façon possible pour 2023", a conclu le directeur d'AlphaTauri.