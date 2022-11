Marko - "Six équipes sont au-dessus du budget cap en 2022"

Thibaud Comparot

Mardi 8 Novembre 2022 14:57

Helmut Marko estime qu'au moins six équipes ont déjà dépassé le plafond budgétaire de la saison 2022. Le conseiller autrichien explique cela après que Red Bull se soit fait rattraper par la patrouille après avoir enfreint la réglementation budgétaire de 2021.

Pour de nombreux patrons d'équipe, cette sanction n'est pas suffisante. Le document de la FIA précise qu'il s'agit d'une "infraction mineure", qu'il n'y avait pas d'intention et qu'il s'agissait principalement d'infractions sans rapport avec les performances de la voiture.

Le président de la FIA prend la parole après des menaces de mort "déplorables"Lire plus

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a déclaré à Auto, Motor und Sport qu'il pense que de nombreuses équipes ont déjà dépassé le plafond budgétaire cette saison.

"Je pense que dans l'état actuel des choses six équipes sont au-dessus du budget cap en 2022. L'inflation est quelque chose qui n'était pas calculable à ce point. Surtout en ce qui concerne les coûts énergétiques." Bien qu'il soit difficile de l'estimer pour le moment, l'Autrichien ne dit pas cela par hasard.

"On ne pense pas dépasser le budget en 2022, mais ces pénalités données en rapport au budget de 2021 devront faire acte de précédent et qu'en sera-t-il de ceux qui dépasseront le budget de 5% ?"

La F1 va-t-elle pouvoir interdire les couvertures chauffantes en 2024 ?Lire plus

C'est un fait aujourd'hui, Red Bull a bel et bien enfreint le budget cap de la saison 2021. Cependant, l'écurie autrichienne n'a dépassé ce plafond que de 0,3%. Par la suite, l'écurie de Max Verstappen et de Sergio Perez a écopé d'une amende de 7 millions de dollars et d'une réduction de 10% de temps alloué en soufflerie. Le message passé par Helmut Marko est donc directement adressé à la FIA. Ce dernier espère que les sanctions prochaines, s'il devait y en avoir, seront de même proportion que celle donnée à Red Bull.