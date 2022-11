Vasseur motive ses troupes en attendant 2026 et l'arrivée d'Audi en F1

Thibaud Comparot

Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo en F1, a laissé entendre qu'il allait devoir se battre pour maintenir la motivation de son équipe au cours des trois prochaines années de transition. L'équipe Sauber s'apprête à s'associer à Audi, le géant du sport automobile.

Le géant Allemand de l'automobile rejoindra la F1 en 2026 en tant que fournisseur de groupes moteurs pour l'écurie suisse. Sauber se séparera de son partenaire actuel, Alfa Romeo, à la fin de la saison prochaine.

Le Français à la tête de l'écurie est conscient que pour que Sauber puisse bien démarrer avec Audi, les trois prochaines saisons seront cruciales pour construire une solide plateforme de résultats et de performances.

"Vous savez que la performance vient de partout", a déclaré Vasseur. "Ce n'est jamais un seul sujet."

"Cela signifie que nous savons que nous sommes beaucoup trop petits en termes d'effectifs, nous sommes environ 500 personnes aujourd'hui alors que d'autres équipes autour de nous sont peut-être 200 de plus."

"Il est certain que nous devons faire un pas en avant, mais nous avons aussi trois ans pour le faire et ce sera un défi, mais je pense que ce défi est très positif."

"Vous savez que lorsque vous avez en vue un avenir plus radieux, et que vous savez que vous devez vous améliorer et que vous aurez les ressources pour le faire, c'est un bon défi et ce sera la meilleure motivation pour tout le monde dans l'entreprise."

"Mais d'un autre côté, je ne veux pas perdre de vue les deux prochaines années, car la meilleure façon de préparer l'avenir est aussi d'être performant."

"Je veux que l'équipe reste motivée et concentrée sur les années 2023, 2024 et 2025", a conclu le directeur de l'écurie Alfa Romeo.