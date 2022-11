GP de São Paulo - Verstappen boude toujours les courses sprint

Thibaud Comparot

Mardi 8 Novembre 2022 08:19

Max Verstappen a une nouvelle fois vivement critiqué la volonté de la F1 de s'obstiner avec les courses sprint. En effet, la Formule 1 prévoit de passer à six courses sprint la saison prochaine.

Le Grand Prix de São Paulo de ce week-end est la dernière des trois courses sprint de cette année. Pour la plupart, ces courses ont ajouté un degré supplémentaire d'excitation et d'intrigue à un week-end de course.

Pourtant, Max Verstappen n'a jamais été fan de ces courses depuis qu'elles ont été introduites l'année dernière à titre d'essai. La F1 et la FIA - cette dernière après une étude sur l'impact du trio initial de courses sprint en 2021 - ont choisi de renforcer sa présence au calendrier.

Interrogé pour savoir s'il se réjouissait des courses sprint supplémentaires en 2023, Verstappen, double champion en titre, a répondu : " Non, je n'aime pas ça."

" Le format week-end me convient parfaitement. Je n'ai rien contre le fait d'avoir une seule séance d'essais et d'aller directement aux qualifications, c'est probablement encore mieux pour moi."

"Tout le temps, quand je fais ces courses, il s'agit de ne pas avoir de dégâts et de s'assurer que vous restez dans le top trois, et pour moi, ce n'est pas vraiment une course."

"Parce que vous allez dans la course principale et il y a beaucoup plus de points disponibles là-bas de toute façon, vous risquez gros pendant une course sprint."

"Donc, vous faites un autre départ et c'est probablement un peu d'excitation en plus, mais ensuite principalement tout au long de ces courses, ce ne sont vraiment que les pilotes qui sont en dehors du top 10 qui progressent parce que normalement vous mettez juste un pneu qui peut durer toute la distance de la course, et il ne se passe pas grand-chose."

Suggérant à Verstappen la possibilité d'une qualification supplémentaire, afin que le sprint et le Grand Prix aient leurs propres sessions indépendantes, il a répondu : "Nous devrions nous en tenir à une seule course. Je ne comprends pas quel est le problème avec ça."

"Nous avons eu tellement de courses passionnantes, qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter un tiers de distance de course."

"Tout le monde est super prudent de toute façon parce que si vous vous battez pour la troisième place et que vous avez un petit contact et que vous retombez en dernière position, vous savez que votre course de dimanche va être assez difficile, donc vous n'allez probablement pas prendre le risque."

"Ce n'est pas ce que devrait être une course", a conclu le pilote Red Bull.