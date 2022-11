Grand Prix de São Paulo - Le programme TV

Thibaud Comparot

Lundi 7 Novembre 2022 20:45

Ce week-end, la F1 fait son retour sur l'Autódromo José Carlos Pace dans le quartier d'Interlagos pour y disputer la 21eme manche du championnat de Formule 1 de la saison 2022. Pour ne rien manquer de ce week-end-end accueillant une course sprint, découvrez le programme TV avec GPFans !

À quelle heure se dérouleront les séances et le Grand Prix de São Paulo 2022 ?

Les Essais Libres débuteront ce vendredi à 16H30 avec la première séance. Compte tenu du format sprint organisé ce week-end, la séance qualificative sera organisée ce vendredi à 20 heures.

La seconde et dernière séance d’Essais Libres aura lieu samedi de 16H30 à 17H30 et sera suivie par la course sprint à 20H30.

Enfin, les 20 monoplaces seront présentes sur la grille de départ pour le Grand Prix de São Paulo à 19 heures ce dimanche.

Sur quelles chaines peut-on regarder le Grand Prix de São Paulo 2022 ?

Le programme TV du GP de São Paulo en France

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

Dimanche 13 novembre

Le programme TV du GP de São Paulo en Belgique

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

Dimanche 13 novembre

Le programme TV du GP de São Paulo en Suisse

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

Dimanche 13 novembre

Essais libres 1 - 16H10 - Canal + SportEssais qualificatifs - 19H40 - Canal + SportEssais libres 2 - 16H10 - Canal + SportCourse sprint - 20H10 - Canal +La course - 19H00 - Canal +Essais qualificatifs - 19H55 - TipikCourse sprint - 20H25 - TipikCourse - 18H55 - TipikEssais qualificatifs - 19H55 - RTS SportCourse sprint - 20H25 - RTS SportCourse - 18H45 - RTS Sport / RTS 2

