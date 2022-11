La pluie s'invite au GP de Formule 1 du Brésil

Thibaud Comparot

Lundi 7 Novembre 2022 18:41

Le compte à rebours est lancé pour l'avant-dernier Grand Prix de l'année, qui aura lieu au Brésil. Pour la 21e manche du Championnat du monde, le cirque de la Formule 1 se déplace à São Paulo et des températures estivales, mais aussi quelques averses sont attendues sur la piste d'Interlagos.

L'Autódromo José Carlos Pace accueillera l'avant-dernière course de l'année. Le climat capricieux autour du circuit signifie que Pirelli peut commencer à déballer les pneus pluie, car un certain nombre d'averses sont prévues pour ce week-end.

Les prévisions météorologiques du Grand Prix du Brésil

L’avant-dernier rendez-vous F1 de la saison comprendra une course sprint le samedi et donc des qualifications le vendredi soir. Au cours des sessions du vendredi, il y a 40 % de chances de pluie et il y a également une possibilité d'orages, bien que celle-ci soit estimée à 24 % par Accuweather. Les températures seront agréables, autour de 25 degrés Celsius.

Les Essais Libres 2 auront lieu samedi, ainsi que la course de sprint. Le risque de précipitations passe à 85 % samedi, avec un risque d'orage de 51 %, le tout sous une température de 23 degrés Celsius.

Lors du Grand Prix du Brésil, le risque de précipitations est d'environ 70 % et il y a des risques de pluie tout au long de la journée, ainsi que quelques orages. Tous les ingrédients d'une course intéressante semblent donc réunis.