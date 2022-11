Steiner réclame des week-ends avec deux séances qualificatives

Thibaud Comparot

Le directeur de l'écurie Haas, Günther Steiner, a appelé la F1 à mettre en place une double séance de qualification lors d'un week-end de sprint.

La F1 a introduit le format sprint la saison dernière. Ce format de course représente un tiers de la distance d'un Grand Prix et se déroule le samedi à la place des qualifications. La séance de qualification traditionnelle se déroule le vendredi soir. Le résultat de la course sprint détermine la grille de départ du Grand Prix.

L'année dernière, seuls les trois premiers de la course sprint marquaient des points. Mais suite aux appels des pilotes, cette saison, ce sont les huit premiers qui marquent des points.

L'année prochaine, il y aura six courses sprint sur des circuits qui restent encore à déterminer.

Cependant, Steiner estime que la course sprint devrait devenir une course à part entière, avec une séance de qualification traditionnelle pour le Grand Prix, au lieu de ce qui est devenu une deuxième séance d'essais " inutile " le samedi.

"C'est une course comme les autres, mais elle est plus courte et huit pilotes au lieu de dix marquent des points", a déclaré Steiner.

"Je suis en faveur de plus de sprints car cela rend le week-end de course plus intéressant en ayant des qualifications le vendredi."

"Ce que j'aimerais encore plus, c'est d'avoir les qualifications pour le sprint le vendredi et les qualifications pour la course principale le samedi matin, car les essais libres ne sont actuellement pas très importants pour qui que ce soit."

"Ensuite, le samedi après-midi, vous avez le sprint, suivi de l'épreuve principale le dimanche."