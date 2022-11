La Ferrari titrée avec Schumacher en 2003 va être vendue aux enchères

Thibaud Comparot

Lundi 7 Novembre 2022 12:40

La Ferrari de Michael Schumacher, qui a remporté le titre en 2003, va être pièce maîtresse d'une vente aux enchères cette semaine et pourrait atteindre une somme impressionnante à huit chiffres.

RM Sotheby's a fixé un prix de réserve à 9,592 millions d'euros pour la F2003-GA. Elle sera mise en vente ce mercredi à Genève.

Le modèle, dont le nom porte les initiales en hommage à Gianni Agnelli, le défunt patron de Fiat, a été conçu par Rory Byrne et Ross Brawn et comporte des développements novateurs pour son époque. Parmi ceux-ci, un empattement plus long pour améliorer l'aérodynamisme.

Elle est également dotée de l'un des derniers moteurs V-10 à être entendu en F1, la voiture produisant 930 ch et atteignant 19 000 tr/min.

Le châssis de cette voiture exceptionnelle, numéroté 229, est le plus réussi des six F2003-GA construites, et l'un des quatre châssis Ferrari F1 de l'ère Schumacher à avoir remporté cinq victoires ou plus au cours d'une saison de championnat.

La F2003-GA a permis à Schumacher de remporter un sixième titre, faisant de lui le pilote de F1 le plus titré de tous les temps, et à Ferrari de remporter sa 13e couronne des constructeurs.

Au début de cette année, la voiture a été révisée à Maranello et a reçu la certification "Red Book" de Ferrari Classiche, après avoir parcouru seulement 240 km.

Cette monoplace a également été pilotée par le fils de Michael Schumacher, Mick, actuellement engagé en F1 avec Haas.