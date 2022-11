Alpine demande à Gasly d'être prudent pour éviter une interdiction de course

Thibaud Comparot

Lundi 7 Novembre 2022 11:49

Le directeur de l'écurie Alpine, Otmar Szafnauer, a demandé à Pierre Gasly, son prochain pilote en 2023, d'être "plus prudent". Le Français risque en effet une interdiction de course.

Pierre Gasly, le pilote de l'écurie AlphaTauri, est actuellement à deux points d'un total de 12 sur sa licence, ce qui lui vaudrait une suspension pour un Grand Prix.

Le dernier point a été collecté lors du Grand Prix de Mexico, dimanche dernier. Il a en effet forcé Lance Stroll (Aston Martin) à quitter le circuit alors qu'il effectuait un dépassement.

Il lui reste maintenant à négocier sans pénalité les deux dernières courses de la saison, plus les sept premières de l'année prochaine, lorsqu'il sera pilote Alpine, pour éviter une suspension de course. Les points seront définitivement perdus sur son permis.

En évaluant la situation de Gasly et la probabilité qu'il ne participe pas à une course, Szafnauer a déclaré : "Nous devons juste être un peu plus prudents."

En plaisantant, Szafnauer a suggéré à Gasly de prendre une pénalité tactique lors de la prochaine course au Brésil, l'excluant du Grand Prix de fin de saison à Abou Dhabi pour s'assurer que son ardoise soit propre pour son arrivée chez Alpine, il a répondu : "Oui, une faute tactique."

"Ou peut-être qu'il pourrait prendre une formation et alors les points disparaîtraient."

Cependant, Gasly a exprimé sa profonde inquiétude quant à sa situation ce week-end au Mexique, insistant sur le fait qu'il n'est pas un pilote "sale" malgré l'accumulation de points. Les 4 premiers ont été attribués pour avoir provoqué une collision lors des GP d'Espagne et d'Autriche cette année.

"J'ai vu ce qui s'est passé au Mexique", a déclaré Szafnauer. "Ça me semblait être du 50-50 pour moi, mais de toute façon. Il faut juste être plus prudent. "