Magnussen persiste : Aucun problème à cohabiter avec Hulkenberg chez Haas

Patrice Lhoni

Lundi 7 Novembre 2022 10:17

Haas évalue actuellement ses options de pilote pour le deuxième volant en 2023. Les dernières informations venant du paddock semblent s'orienter vers un choix entre continuer avec Mick Schumacher, ou choisir l'expérimenté Nico Hulkenberg.

Si Hulkenberg devait devenir l'équipier de Kevin Magnussen, cette cohabitation serait non sans rappeler l'échange houleux entre les deux pilotes en 2017. Lors du Grand Prix de Hongrie de cette année, Magnussen alors pilote Haas, tassait l'Allemand (conduisant pour Renault à cette époque) au virage 2 pendant la course qui abandonnait à quelques tours de l'arrivée.

À l'issue de la course, les deux pilotes se trouvaient dans la zone d'interviews. Alors que Magnussen répondait aux questions d'une chaîne, Hulkenberg vient à sa rencontre et lui adresse le message suivant avec une tape sur l'épaule : "Encore une fois, tu es le pilote le moins sportif de la grille." Ce à quoi répond Magnussen, en toute délicatesse : "S*** mes c*****s!"

Mais Magnussen et Hulkenberg ont tourné la page depuis longtemps et il est peu probable que des tensions persistent. Et le Danois lui-même est clair sur le fait qu'avoir quelqu'un à ses côtés avec le genre d'expérience que possède Hulkenberg serait une chose positive.

"Je pense que j'ai dit à plusieurs reprises maintenant, que je n'ai pas du tout de problème avec Nico", a déclaré le Danois.

"En fait, je le respecte en tant que pilote de course. Je ne le connais pas vraiment en tant que personne. Mais en tant que pilote de course, je l'ai toujours respecté. Je n'aurais donc aucun problème."

Magnussen soutient à nouveau Mick Schumacher

S'il n'aurait aucune difficulté à être l'équipier du pilote allemand, Magnussen apporte son soutien à Mick Schumacher, avec lequel les relations sont très bonnes cette saison.

"Mais je n'ai pas d'opinion sur le fait qu'il doive ou non être dans la deuxième voiture," a-t-il souligné. "Mick fait du bon travail en ce moment. Il a eu quelques problèmes au début de l'année et quelques accidents, mais il est certainement plus rapide maintenant, a-t-il conclu.