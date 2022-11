La F1 rejette l'inquiétude autour des prix exhorbitants du Grand Prix de Las Vegas 2023

Ian Parkes

Dimanche 6 Novembre 2022 12:32

La F1 a écarté les craintes que les fans réguliers soient exclus du marché pour le très attendu Grand Prix de Las Vegas 2023.

La première vague de billets a été mise en vente cette semaine, à partir de 500 $ pour une section debout, jusqu'à 10 000 $ pour un pass Skybox Hospitality près du paddock.

Avec une soirée de lancement qui a eu lieu ce week-end pour annoncer un événement aura lieu dans un peu plus d'un an, un certain nombre de casinos n'ont pas encore révélé les prix de leurs propres zones de visionnage.

On sait cependant que MGM Resorts International est sur le point de créer des forfaits billets et hôtel d'une valeur faramineuse de 100 000 $. Malgré le prix exorbitant, Emily Prazer, directrice commerciale du Grand Prix de Las Vegas, est indifférente.

"La perception des 100 000 $ déclaration est probablement basée sur l'expérience ultime de la course F1 qui peut être organisée pour les baleines de casino qui sont prêtes à entrer et à perdre des millions de dollars ce week-end," a déclaré Prazer, dans un article pour le New York Times .

Une chambre de luxe avec lit king-size au Caesars Palace est cependant actuellement en vente pour plus de 5 000 $ pour trois nuits, ce qui signifie que certains fans pourraient débourser 7 000 $ pour un billet de tribune standard et une chambre d'hôtel.

"Le truc avec Vegas, c'est qu'il y a du très bas de gamme et du très haut de gamme," a ajouté Prazer. "Il y en a pour tout me monde."

"Et il y a 150 000 chambres d'hôtel par rapport à Singapour, où il y en a sensiblement moins, et toutes à l'endroit où se trouve le lieu de la course."

"Je ne suis pas aussi inquiet à ce sujet comme je pense que certains le sont."

Pour la première fois, la F1 fait la promotion de l'événement et vend des billets, ajoutant de la pression exercée à Prazer afin qu'elle et son équipe délivrent le service attendu.

"La F1 n'a pas vendu de billets auparavant, elle n'a pas promu d'événement auparavant", a précisé Prazer.

"Il s'agit de répondre aux attentes, car cet événement est positionné d'une certaine manière, pas seulement par la F1, mais aussi par les médias."

"Le niveau d'attente sur ce que nous livrons doit être atteint, donc mon plus grand stress est de m'assurer que nous le faisons."