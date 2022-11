Marko valide le potentiel successeur de Schumacher chez Haas !

Patrice Lhoni

L'avenir de Mick Schumacher chez Haas semble de plus en plus s'orienter vers une rupture en cette fin de saison 2022.

Le pilote allemand n'a plus inscrit le moindre point depuis le Grand Prix d'Autriche et est de plus en plus sous pression pour conserver son baquet chez l'écurie américaine. En marge du Grand Prix des États-Unis 2022, le propriétaire de l'écurie Gene Haas rappelait que les sorties de pistes du pilote allemand coûtaient "une fortune" à son équipe, et que l'avenir du pilote allemand dépendait de ses résultats lors des quatre dernières épreuves du championnat 2022.

Aux États-Unis, Schumacher terminait 15e, après avoir eu un problème sur sa monoplace qui lui a fait perdre 30 points d'aérodynamique selon Guenther Steiner. Puis Schumacher se classait en 16e position au Mexique, mais devant son coéquipier Kevin Magnussen, 17e.

À Austin, les rumeurs d'une arrivée chez Haas de Nico Hulkenberg pour la saison ont commencé à prendre du poids dans le paddock. Et Helmut Marko, conseiller chez Red Bull Racing, estime que le profil du pilote allemand devrait convenir à l'écurie américaine.

"S'il y avait un candidat prometteur pour l'avenir, je parierais mon argent dessus. Mais je ne vois personne qui corresponde au profil, et pour l'équipe, il y a beaucoup d'enjeux ", a déclaré Helmut Marko à RTL, en abordant les options de pilotes de Haas pour la saison prochaine.

"La différence entre, par exemple, la huitième ou la neuvième place au championnat des constructeurs est une différence de 'X' millions en termes de prix."

"C'est pourquoi je pense que Haas va choisir un vétéran."

Hulkenberg, qui a quitté le sport fin 2019 après avoir été pilote Renault, a effectué quatre Grands Prix jusqu'à ce jour. En 2020, il avait remplacé les pilotes Racing Point (aujourd'hui Aston Martin), touchés par la Covid-19, pour deux courses (Grand Prix du 70e anniversaire, Grand Prix de l'Eifel). Puis en ce début de saison 2022, l'Allemand remplaçait son compatriote Sebastian Vettel, également touché par la Covid-19 pour les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. "Hulkenberg a le bon look et a déjà prouvé sa valeur", a ajouté Marko.

"Sans aucun test, il a sauté à plusieurs reprises dans la voiture en tant que pilote de réserve et dans ce rôle, il a toujours été performant. Cela parle pour lui."

"Mais pour l'équipe, la question la plus importante sera : qui peut mener l'équipe de manière cohérente à l'avenir ?"

Marko optimiste pour l'avenir de Schumacher en F1

Si Schumacher devait perdre son baquet et être contraint de prendre une année sabbatique, Marko estime qu'une opportunité se présentera à Schumacher en 2024, avec plusieurs contrats des pilotes arrivant à échéance fin 2023.

"Il n'est pas inconcevable qu'il soit sur la touche pendant un an en tant que réserviste de Ferrari", a commenté Marko, bien que le contrat de l'Allemand dans la Ferrari Driver Academy expire à la fin de la saison 2022.

"Mais plusieurs contrats expireront à la fin de 2023, il y aura donc quelques places disponibles".