Alonso révèle un doute concernant le début de sa carrière en F1

Patrice Lhoni

Dimanche 6 Novembre 2022 11:37

Fernando Alonso est aujourd'hui le recordman du nombre de Grands Prix disputés en Formule 1, dans une carrière commencée en 2001 avec Minardi (aujourd'hui Alpha Tauri).

Le double champion du monde a 32 victoires en F1, la dernière datant de 2013, où il remportait le Grand Prix d'Espagne avec Ferrari. Dans une interview donnée au média néerlandais Telegraaf , l'Espagnol a répondu à une série de questions relatives à des dates en Formule 1. Il a notamment été interrogé sur le Grand Prix d'Espagne 2016, où Max Verstappen gagnait son premier Grand Prix en Formule 1, pour sa première avec Red Bull Racing.

Alonso clarifie ses propos sur Schumacher et Hamilton, ce dernier lui a-t-il répondu ?Lire plus

"Oui, sa première victoire. C'est quelque chose de très spécial," s'est souvenu Alonso. "Ça change votre vie. Vous serez à jamais un vainqueur de Grand Prix." Jusqu'à présent, seuls 112 pilotes ont remporté au moins une course de Formule 1 depuis la création du Championnat du monde des pilotes en 1950.

"Je me souviens très bien de ce jour à Barcelone. J'ai vu que Max avait gagné et j'ai décidé d'aller directement au parc fermé après la course pour le saluer et le féliciter sur place. Car sinon, cela n'arrive pas souvent, à cause de toutes les célébrations qui l'entourent et des obligations d'un pilote."

Alonso a douté après sa première victoire en F1

Alonso s'est ensuite souvenu de sa première victoire en Formule 1, avec Renault (aujourd'hui Alpine), où il avait gagné avec brio, mettant au passage Michael Schumacher (quintuple champion du monde à l'époque) à un tour.

"J'ai gagné ma première course en 2003 en Hongrie, mais il a ensuite fallu attendre deux ans avant que cela ne se reproduise," s'est-il rappelé. L'Espagnol n'a pas remporté la moindre course en 2004, avant de s'imposer lors de la deuxième manche de la saison 2005 en Malaisie.

"C'est assez dur, parce qu'ensuite vous commencez à douter que la deuxième se produise un jour. Cette victoire en Hongrie était totalement inattendue."

"J'ai pris la pole position, mais à l'époque les règles étaient différentes et nous savions que nous avions moins de carburant que la concurrence. Malgré cela, la course du dimanche a été formidable. J'ai déjà creusé un bel écart après le départ."

"C'était une méga-course, ce qui a vraiment donné un sentiment magique. À cette époque, j'avais 21 ans et j'étais le plus jeune vainqueur de tous les temps, mais Max était beaucoup plus jeune en 2016."