Une saison 2023 de F1 à suspense ? Domenicali y croit totalement !

Rédaction GP Fans

Samedi 5 Novembre 2022 19:44

Le PDG de la Formule 1 estime que la lutte pour le titre pourrait être serrée l'an prochain.

Stefano Domenicali explique qu'il apprécie le spectacle offert par la nouvelle génération de Formule 1 et que le manque de suspense pour les titres est lié à l'efficacité du travail de Red Bull et de Max Verstappen conjuguée aux ratés rencontrés par la concurrence.

"Red Bull et Max Verstappen ont réalisé un travail fantastique" a déclaré le dirigeant de la F1. "Nous avons vu qu'une autre équipe [Ferrari] n'a pas su saisir l'opportunité. Mais, en piste, nous voulions voir des combats roue contre roue et nous en avons eu."

"Je suis totalement confiant quant aux possibilités que, l'an prochain, la lutte pour les deux titres mondiaux durera jusqu'en fin de saison !"

"Il y a tout de même eu beaucoup de batailles ces derniers temps et il reste du suspense concernant certaines places au championnat. Elles valent des récompenses financières et les enjeux seront donc importants au Brésil et à Abu Dhabi."

Bulletin météo pour le Brésil : pluie, orages et températures estivalesLire plus

Domenicali n'est d'ailleurs pas inquiet quant à un éventuel désintérêt du public pour ces dernières courses de la saison, même si le suspense majeur s'est effacé depuis un moment.

"Non, ce n'est clairement pas un risque. Lors des deux dernières courses à Austin et Mexico, alors que le titre mondial des pilotes était joué, nous avons vendu tous les billets, les chiffres sont en augmentation partout."

"Alors oui, l'attention est déplacée vers d'autres combats du point de vue sportif, comme celui pour la deuxième place des constructeurs, ou la quatrième. Cela fait partie de la course."