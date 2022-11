Hamilton confirme : la F1 reste sa "priorité" avant tout

Rédaction GP Fans

Samedi 5 Novembre 2022 18:01

Lewis Hamilton a récemment confirmé son intention de rester plusieurs années encore en Formule 1 et il explique à présent que cela constitue toujours sa priorité numéro 1.

Alors que l'on s'attend à ce qu'il prolonge son contrat chez Mercedes durant l'hiver à venir, le Britannique affirme qu'il ne compte pas se laisser distraire même s'il multiplie ses engagements.

Très impliqué dans son combat pour plus de diversité et d'inclusion avec Mission 44, il a plus récemment investi dans l'équipe de football américain (NFL) des Denver Broncos en plus de créer la société de production de films nommée Apollo Dawn Films. Il va notamment assister Brad Pitt dans la production d'un film consacré à la F1.

Pour autant, sa mission numéro 1 reste d'être pleinement engagé auprès de son équipe sportive, Mercedes.

"Les autres projets que j'ai ne sont pas forcément moins importants à mes yeux, mais ma priorité numéro 1 est mon travail au sein de l'équipe", a confié Hamilton.

"Il m'arrive régulièrement de travailler pour Mission 44 durant un week-end de course. Je dirige le navire et je dispose d'une super équipe pour bien s'en occuper. Ils savent ce qu'ils ont à faire et vont dans la bonne direction."

"Je sais ce que cela a comme conséquences d'arriver à saturation tant on est occupé et je ne souhaite pas en arriver là. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Je dis non à beaucoup de choses... Je reçois des demandes chaque jour ou presque et je dois pouvoir dire non."

"Lorsque je sais que cela va impacter ma préparation ou le déroulement de mon week-end de course, c'est d'office non. Je dois aussi agir comme cela avec mes relations de manière générale afin de rester concentré."

"Pour le moment, je ne suis pas en couple, je n'ai pas d'enfant. La F1 et Mission 44 sont mes bébés, je les chéris et j'y mets toute mon énergie."