Hamilton révèle l'origine du fameux "Hammer Time"

Samedi 5 Novembre 2022 14:32

Lewis Hamilton a expliqué l'origine de l'expression "Hammer Time", qui a souvent été utilisée pour stimuler le pilote Mercedes à des moments clés d'un week-end de Grand Prix.

Ces paroles sont prononcées par Pete [Bono] Bonnington, l'ingénieur de course de Hamilton depuis de nombreuses années. Comme à son habitude, "Bono" exprime cela de façon calme et assurée.

Lors du récent Grand Prix des États-Unis, alors qu'Hamilton se battait pour la victoire face à Max Verstappen, Bono a prononcé la fameuse phrase pour la première fois depuis longtemps.

Abordant les origines de ces mots, Hamilton a déclaré : "Je pense que j'ai inventé le 'Hammer Time'."

"Il y a eu un moment où il [Bono] disait des choses comme 'C'est le moment d'attaquer' et j'étais frustré car je voulais lui répondre 'Mec, je pousse déjà à fond'."

"Alors j'ai réfléchi à ce qui pourrait signifier qu'il est maintenant temps de tout mettre en œuvre, de tout utiliser, de pousser à fond. Et c'est là que m'est venu en tête qu'il s'agissait du Hammer Time [littéralement : le moment du marteau]."

"Bono est comme un frère"

Hamilton travaille avec Bonnington - qui était auparavant l'ingénieur de Michael Schumacher - depuis son arrivée dans l'équipe en 2013 lorsqu'il y a remplacé l'autre septuple champion.

Le duo a forgé des liens très étroits au fil des ans, ce qui a aidé Hamilton à maintenir le cap contre vents et marées.

"Je suis incroyablement reconnaissant envers Bono", a déclaré Hamilton. "Je pense que nous sommes aujourd'hui l'association pilote-ingénieur la plus ancienne."

"Il a joué un rôle essentiel dans mon succès. Nous avons réalisé un parcours incroyable ensemble, nous nous sommes soutenus sur et en dehors de la piste, dans les bons et dans les mauvais moments."

"J'adore travailler avec Bono, il est comme un frère pour moi ! Il est l'une des rares personnes qui peuvent vraiment me supporter dans les bons et les mauvais jours."

"Son calme pendant la course et sa capacité à me guider... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent faire ça."