Bulletin météo pour le Brésil : pluie, orages et températures estivales

Rédaction GP Fans

Samedi 5 Novembre 2022 13:18

La Formule 1 se rendra à São Paulo la semaine prochaine à l'occasion de la manche brésilienne du championnat du monde 2022.

Il s'agira du 21e week-end de Grand Prix de la saison et du troisième week-end de course sprint en 2022. Côté météo, il semble que le F1 Circus soit à la merci d'un temps imprévisible...

Les deux titres mondiaux sont déjà joués mais une course reste une course et tous voudront briller à Interlagos, un tracé très apprécié des fans et des pilotes.

Entre autres, ceux qui n'ont pas encore réalisé de pole position ou de victoire cette saison et qui en sont proches auront à coeur de tenter leur chance. On pense essentiellement aux pilotes Mercedes, même si Russell a déjà occupé la première place sur la grille de départ.

Côté météo, le week-end s'annonce assez imprévisible... Vendredi à l'occasion des qualifications, il y a actuellement 60% de risques de pluie et il fera à tout le moins nuageux, avec 21°C dans l'air.

Samedi, jour du sprint, des orages sont pour l'instant prévus et il y a en tout cas 75% de risques de pluie.

On tombe à 60% concernant le dimanche, jour de la course où sont prévus 23°C. Il y a donc de meilleures chances qu'il fasse beau ce jour-là.