Russell sur le record de Verstappen :"Si Lewis avait eu un coéquipier différent..."

Patrice Lhoni

Dimanche 6 Novembre 2022 16:04

George Russell a été invité à réagir au record de 14 victoires sur une seule saison établi par Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de Mexico City.

Le Britannique a terminé à la 4e place dimanche dernier sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, bien qu'il ait commencé en deuxième position grâce à son tour chronométré réalisé lors des qualifications. Il est 4e du championnat des pilotes avec 231 points inscrits en 20 épreuves.

Aucune rancune envers Hamilton après la course

Dans une interview d'après course avec Sky Sports F1 (chaîne de télévision britannique), Russell a été interrogé par un ancien pilote de Formule 1, Paul Di Resta, sur le départ de la course. Le pilote Mercedes a perdu le bénéfice de sa 2e place sur la grille, ayant été dépassé successivement par son coéquipier Lewis Hamilton ainsi que Sergio Perez aux virages 2 et 3. Russell n'avait pas d'espace en sortie de virage 3 et a été obligé de monter sur les vibreurs, alors qu'Hamilton se trouvait sur sa gauche. Sa sortie de virage a donc été compromise et il s'est ainsi fait dépasser par le pilote mexicain et se retrouvait ainsi 4e.

"Je pense que les quatre dernières courses ont été assez difficiles pour moi," a-t-il répondu, sur le fait d'éprouver ou non de la rancœur envers Hamilton après avoir perdu deux places dans les premiers tours.

"Et en entrant dans le premier virage, je savais que j'aurais pu doubler Max à l'extérieur. Et quand j'ai eu Lewis (à sa droite), s'il y avait eu quelqu'un d'autre que mon coéquipier, je l'aurais fait sortir de la route."

Revenant sur les images du départ, Russell a ensuite décrit ce dernier aux journalistes "Un relativement bon départ. Vous pouvez voir la vitesse en ligne droite de la Red Bull parce que même dans le sillage, j'ai eu du mal à la rattraper..."

"C'est à ce moment-là que j'aurais pu couper l'arrière de Max, mais ici j'aurais normalement pris à droite et évidemment j'étais un peu serré dans le virage et c'est là que Checo (Sergio Perez) est arrivé. C'est la course parfois, comme je l'ai dit, j'avais besoin d'un week-end propre par rapport aux trois derniers."

Hamilton aurait-il pu remporter 14 sur une saison ?

En remportant le Grand Prix de Mexico City, Max Verstappen a signé une 14e victoire en 2022, devenant ainsi le pilote ayant remporté le plus de courses au cours d'une seule saison. Son ratio actuel est de 70% des courses remportées jusqu'à présent.

"Oui, je veux dire, nous savons combien Max est fort, et Red Bull a fait un très bon travail," a répondu Russell aux journalistes, dont GPFans.com, lorsqu'on lui a demandé de donner son avis sur la domination du champion du monde.

"Et, oui, vous avez vu dans le passé des équipes si dominantes, quand vous regardez Lewis et Nico (Rosberg), ils gagnaient toutes les courses, et si Lewis avait eu un coéquipier différent à cette époque, peut-être qu'il aurait gagné toutes les courses comme Max le fait."

Pour rappel, Lewis Hamilton n'a pour le moment jamais réussi à obtenir plus de 11 victoires sur une saison, que ce soit en tant qu'équipier de Nico Rosberg (11 victoires en 2014) ou de Valtteri Bottas (11 victoires en 2018, 2019 et 2020). Avec Nico Rosberg, champion du monde en 2016, et Lewis Hamilton, Mercedes a remporté 54 Grands Prix en 78 courses (22 victoires pour Rosberg, 32 pour Hamilton).

Russell n'a cependant pas oublié de saluer le travail de Verstappen et de son écurie. "Mais Max fait un excellent travail, semaine après semaine," a-t-il souligné. "Red Bull fait un excellent travail, et nous espérons que nous pourrons réduire cet écart l'année prochaine."