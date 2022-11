Alonso compte les jours avant son départ d'Alpine

Thibaud Comparot

Vendredi 4 Novembre 2022 17:54

Fernando Alonso a concédé qu'il comptait les jours avant son départ d'Alpine après que des problèmes de fiabilité l'aient forcé à abandonner une quatrième course de la saison.

L'Espagnol n'a pas pu atteindre le drapeau à damier lors du Grand Prix de Mexico après qu'un problème de cylindre dans son moteur ait provoqué une panne.

Aston Martin exige de "l'équité" entre les pilotesLire plus

Alonso était neuvième avant sa sortie et avait lutté contre le problème pendant 14 tours.

Incapable de cacher sa frustration, lorsqu'on lui a demandé ce qui, selon lui, n'allait pas avec sa voiture, il a répondu : "Je m'en fiche maintenant."

"Je vais juste là-bas, je conduis aussi vite que je peux, je vais à Abou Dhabi, je fête avec l'équipe notre dernière course et je rentre à la maison."

À la question de savoir s'il compte maintenant les jours jusqu'à ce qu'il rejoigne Aston Martin, Alonso a ajouté : "Oui, à 100 %".

Le meilleur résultat de la saison pour Alonso

Alonso est à la traîne derrière son coéquipier Esteban Ocon avec 11 points et une place au classement des pilotes, mais il est convaincu qu'il serait bien mieux loti sans le manque de fiabilité de son Alpine.

Son dernier abandon a été particulièrement douloureux, car il a permis à McLaren de réduire l'écart à sept points dans la lutte pour la quatrième place du classement des constructeurs.

"Je suis parti neuvième, j'ai fait un bon départ et j'ai maîtrisé [Valtteri] Bottas pendant les 10 premiers tours, puis j'ai commencé à pousser un peu et j'ai creusé un écart de 20 ou 30 secondes avec nos principaux concurrents", a déclaré Alonso.

"Je me sentais très lent en qualification, et en course, je me sentais très rapide. Comme je l'ai dit, Austin et ici, je faisais, je pense, mes meilleures courses."

Steiner riposte aux critiques sur sa gestion de l’avenir de Schumacher en F1Lire plus

"Mon niveau est au plus haut de la saison et les résultats et le classement à la fin de l'année seront l'un des plus bas."

"C'est un peu frustrant, mais je ne peux rien y faire", a conclu le double champion du monde espagnol.