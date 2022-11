Button ne voit pas Ricciardo revenir en F1 en 2024

Thibaud Comparot

Jeudi 3 Novembre 2022 19:50

L'ancien pilote de F1, Jenson Button, a admis qu'il était peu probable que Daniel Ricciardo revienne en F1 après son année sabbatique.

L'Australien quittera McLaren après les courses restantes au Brésil et à Abou Dhabi pour laisser la place à son compatriote australien, Oscar Piastri.

Ricciardo a confirmé qu'il ne sera pas sur la grille de départ la saison prochaine, mais qu'il visera un retour en 2024, posant des questions sur son avenir immédiat.

"La décision de McLaren est la bonne", a déclaré Button à l'émission Any Driven Monday de Sky Sports F1.

"Pendant la majeure partie de la saison, Daniel n'a pas été sur le rythme de Lando, assez loin de celui-ci par moments, donc c'est la bonne décision pour l'équipe."

"Pour Daniel, c'est une situation délicate. Je suppose qu'il ne voulait pas descendre trop bas sur la grille et travailler avec une équipe qui est plus vers l'arrière."

"C'est difficile pour un pilote venant d'une équipe qui gagne presque des courses à certains moments de savoir soudainement que vous vous battez pour des points."

Pour rappel, Daniel Ricciardo est le dernier pilote McLaren à avoir remporté un Grand Prix (Monza 2021).

"C'est dur. Mais je pense toujours que ça aurait été (rester en F1) une meilleure décision pour lui."

"Allez dans une équipe, travaillez dur, montrez aux gens ce que vous pouvez faire, dans une voiture qui vous convient peut-être un peu plus et ensuite les gens oublient ce qui s'est passé l'année précédente."

Button inquiet pour la réputation de Ricciardo

La forme de Ricciardo a connu des hauts et des bas au cours des deux saisons avec l'équipe basée à Woking, mais avec des échecs qui se multiplient ces derniers mois, Button est préoccupé par la réputation de l'octuple vainqueur en F1.

"C'est le problème maintenant, les gens oublient à quel point Ricciardo est bon parce qu'il a eu une année et demie ou deux années si difficiles", a-t-il ajouté.

"Mais il a le talent et dans une voiture qui lui convient et une équipe qui le soutiendrait, il montrerait son talent et il aurait alors l'opportunité de courir à nouveau dans une équipe de haut niveau. Mais rester sur la touche ? Les gens se souviennent de ce qui s'est passé l'année dernière."

"C'est une question délicate et j'ai vraiment du mal à le voir revenir dans une équipe compétitive après une année d'absence", a conclu le champion du monde 2009.