Hamilton en tête d'affiche de la soirée de lancement de la F1 à Las Vegas

Thibaud Comparot

Jeudi 3 Novembre 2022 18:48

Samedi, Lewis Hamilton sera la tête d'affiche d'une soirée de lancement gratuite pour le Grand Prix de Las Vegas.

La ville du Nevada fera son retour au calendrier de la F1 l'année prochaine. Le tracé du circuit permettant aux pilotes de courir le long de l'emblématique Strip.

Aston Martin tacle Gasly après sa "flagrante erreur" de MexicoLire plus

En prévision de la course, le Caesar's Palace organise une fête pour célébrer un an avant l'événement, la course étant prévue le 18 novembre 2023.

Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez et Alex Albon seront présents, et des courses de démonstration en direct, avec des monoplaces, seront effectuées sur le Las Vegas Boulevard.

La fête commencera à 11 heures, heure locale, samedi et se prolongera dans la nuit, avec une odeur de caoutchouc brûlé pour les fans à partir de 17 h 50.

Lorsque la fête a été annoncée, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir nos fans pour le lancement du Grand Prix de Las Vegas 2023."

Verstappen encourage Hamilton à rester en F1 lui assurant de futures bataillesLire plus

"Le Grand Prix de Las Vegas va devenir un rendez-vous régulier dans la ville et dans le calendrier sportif mondial, il est donc important que les fans locaux puissent célébrer et fêter avec nous dès le début."

"Ce lancement n'est qu'un avant-goût, modeste, mais passionnant, de ce qui nous attend l'année prochaine, lorsque toutes les équipes de Formule 1 se rendront sur le Strip."