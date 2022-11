Aston Martin tacle Gasly après sa "flagrante erreur" de Mexico

Thibaud Comparot

Jeudi 3 Novembre 2022 17:45

Le directeur de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, a balayé l'excuse de Pierre Gasly suite à une erreur "très flagrante" lors du Grand Prix de Mexico.

Pierre Gasly n'est qu'à deux points d'une suspension de course après avoir été reconnu coupable d'avoir gagné un avantage en quittant la piste pour passer devant le pilote Aston Martin Lance Stroll dimanche dernier.

Verstappen encourage Hamilton à rester en F1 lui assurant de futures bataillesLire plus

Pour sa défense, le Français a fait valoir que la FIA ne lui avait pas demandé de rendre sa position et qu'il n'était donc pas obligé de corriger la situation.

Mais avant le début de la saison, la FIA a confirmé qu'il incomberait aux équipes de juger si un avantage avait été tiré d'une sortie de piste et de permettre que cela soit rectifié avant de prendre des mesures.

Le français a été pénalisé de cinq secondes, mais a conservé son avantage sur Stroll grâce à son meilleur rythme.

Interrogé sur son opinion concernant la pénalité, Krack a déclaré : "Nous étions clairs sur ce qui allait se passer."

"J'aurais aimé que nous n'ayons pas à compter sur la direction de course et qu'il ne fasse que rendre la position."

"Pierre aurait dû voir que nous avions du mal à faire monter les pneus en température et dans cette situation, s'il rend la position, deux tours plus tard, il aura un passage clair. Il a seulement ruiné sa propre course".

Mercedes révèle comment Latifi a provoqué son erreur de stratégieLire plus

Informé que Gasly n'a pas reçu l'ordre de rendre la place, Krack a ajouté : "Il ne faut pas toujours se fier au cerveau des pilotes de course."

"On aurait pu lui dire parce que c'était très évident que cela allait se produire", a conclu le directeur de l'écurie de Silverstone.