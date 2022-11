Hamilton assure que la F1 reste sa priorité malgré de nouveaux projets

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a insisté sur le fait que la F1 reste sa priorité malgré l'importance accrue qu'il accorde à ses activités annexes.

Le septuple champion doit bientôt entamer des discussions avec Mercedes au sujet d'un nouveau contrat pluriannuel qui lui permettrait de courir jusqu'à la quarantaine. Cela prouve que la motivation demeure malgré une saison difficile.

En-dehors de la piste, la promotion de la diversité par Hamilton s'est traduite par la mobilisation du projet Mission 44, le partenariat Ignite avec Mercedes et diverses autres activités auxquelles le Britannique a participé.

Mais Hamilton a également étendu ses activités à d'autres secteurs, avec une participation dans la franchise NFL des Broncos de Denver et sa toute nouvelle société de production de films et de télévision, Apollo Dawn Films.

Mais Hamilton a insisté sur le fait que la F1 restait son premier objectif : "Ce n'est pas qu'ils [les autres projets] sont moins importants."

"Ma priorité, c'est mon travail avec l'équipe. Lorsque vous participez à une course le week-end, il y a du temps entre le travail que vous faites ici et celui que vous faites avec Mission 44, par exemple."

"Je suis toujours en mesure de diriger le navire à ce sujet. J'ai une excellente équipe qui fait ce que j'ai demandé et qui fait avancer les choses dans la bonne direction."

Décrivant comment il contrôle les différents aspects de sa vie afin de garder en vue ses objectifs en F1, Hamilton a ajouté : "Je dis non à tellement de choses."

"On me demande chaque jour de faire tellement de choses différentes et je suis capable de repousser et de dire non."

"Si je sais que cela va affecter ma préparation ou interférer avec mon entraînement ou le temps passé avec l'équipe ou avoir un impact possible sur mon week-end de course, c'est un grand non."

"Cela concerne les amis et les relations. C'est sur cela que je me concentre."

"Pour l'instant, je n'ai pas de compagne, je n'ai pas d'enfants. C'est, en partie, mon bébé, tout comme la Mission 44."

"Ce sont les choses que je chéris et dans lesquelles j'essaie de mettre de l'énergie", a conclu le septuple champion du monde.