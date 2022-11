Thibaud Comparot

Valtteri Bottas va faire ses débuts dans la Course des Champions en janvier. Bottas fera équipe avec le double champion de F1 Mika Häkkinen pour l'équipe de Finlande.

Le pilote Alfa Romeo aurait dû participer à la course de cette année, mais il a dû se désister au dernier moment. Cette année, la ROC Nations Cup se tiendra à Pite Havsbad, un circuit de neige et de glace en Suède.

Le panel de pilote comprendra également Sebastian Vettel, le quintuple champion de rallycross Johan Kristoffersson, le duo père et fils Petter et Oliver Solberg et la triple championne de la série W Jamie Chadwick.

Bottas a déclaré : "Je suis vraiment impatient de pouvoir enfin faire mes débuts dans la Race Of Champions !"

"J'ai regardé l'événement à la télévision pendant de nombreuses années, j'étais si près d'y participer l'année dernière, mais j'ai dû me retirer à la dernière minute."

"C'était dur de voir tout le monde s'amuser autant en pilotant leurs voitures sur la neige et la glace en Suède, alors je suis content de les rejoindre à Pite Havsbad en janvier."

À propos de son partenariat avec Häkkinen, Bottas a ajouté : "Je suis également ravi de pouvoir être le partenaire de Mika pour l'équipe de Finlande dans la Coupe des Nations ROC."

"Je suis devenu un bon ami de Mika au fil des ans, mais ce sera un plaisir particulier de pouvoir courir à ses côtés."

"Nous avons tous les deux participé au Rallye Arctique à plusieurs reprises, et nous espérons que cela nous aidera à battre nos voisins nordiques - et tous les autres."

"Ensuite, nous devrons mettre notre amitié de côté et essayer de nous battre l'un contre l'autre dans la Race of Champions individuelle."

"Quoi qu'il arrive, je suis sûr que nous ferons un grand spectacle pour tous les fans qui nous regarderont sur le circuit et dans le monde entier", a conclu le pilote Alfa Romeo.