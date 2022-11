La F1 écarte les craintes d'annulation du GP du Brésil

Thibaud Comparot

Jeudi 3 Novembre 2022 08:30

La F1 a écarté les craintes d'une annulation du Grand Prix du Brésil en raison de l'agitation politique qui règne dans le pays. Des élections nationales ont eu lieu ce dimanche, au cours desquelles le nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu à d'une courte majorité.

Le pays d'Amérique du Sud a élu ce dimanche un nouveau président en la personne de Luiz Inácio Lula da Silva. L'actuel président sortant, Jair Bolsonaro, n'a pas encore reconnu sa défaite.

En conséquence, des manifestations et des émeutes ont eu lieu dans de nombreuses régions du pays, et des barrages routiers ont également été mis en place, notamment autour de São Paulo.

Cela a suscité des inquiétudes quant à l'annulation de la course à la dernière minute, mais la F1 a assuré qu'elle aurait lieu.

GPFans croit savoir qu'avant chaque course à São Paulo, du personnel de sécurité est présent sur le terrain pour fournir des informations sur la situation dans la ville et régler les problèmes avec le promoteur et les autorités locales.

Cette semaine, du fret a été bloqué en pleine rue par des manifestations. Sur certaines photos, nous pouvions voir un camion transportant du matériel de l’écurie Ferrari, stoppé au milieu de la route.

Alors que l'agitation a été volatile à certains moments, il est estimé que la F1 est à l'aise avec l'amélioration de la situation au cours des derniers jours et il n'y a aucune menace pour la course ou la gestion de l'événement.