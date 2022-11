Russell regrette son manque d'agressivité à l'égard d'Hamilton

Thibaud Comparot

Mercredi 2 Novembre 2022 15:07

George Russell a concédé avoir été prudent dans son approche du premier virage lors du Grand Prix de Mexico. En effet, son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, se trouvait à proximité.

Le duo britannique est parti en deuxième et troisième position derrière la Red Bull, ce Max Verstappen. À cet instant de la course, George Russell était le mieux placé pour attaquer le Néerlandais.

Mercedes reçoit un prestigieux trophée d'ingénierieLire plus

Mais le jeune britannique a été hésitant lorsqu'il a attaqué l'extérieur du premier virage, et a plutôt été forcé de se battre avec Hamilton aux virages deux et trois. Il a finalement souffert de cette bataille entre coéquipiers et s'est finalement incliné devant Sergio Perez au virage quatre.

"Je savais que je ne serais pas en mesure de doubler Max à l'extérieur", a expliqué Russell.

"Ayant Lewis à l'intérieur, mon coéquipier, je ne voulais pas être trop agressif."

"En fin de compte, cela m'a coûté cher et m'a fait perdre deux positions."

"Si j'avais réussi à maintenir ma position, j'aurais probablement terminé deuxième du GP."

"Il y a beaucoup de choses positives à retenir de ce week-end. Il aurait été intéressant de voir comment nous nous en serions sortis si nous avions commencé en tendres et étions passés en médiums, ou même si nous avions prolongé le relais en médiums et étions passés en tendres à la fin."

"C'est ce que je voulais faire, mais tout est plus facile avec du recul".

Russell se méfie des erreurs passées

Les problèmes de Russell au premier tour et la stratégie discutable de Mercedes en matière de pneus médiums-durs l'ont cloué à la quatrième place, bien qu'un passage tardif en tendres lui ait valu un point de bonus grâce au point du meilleur tour.

Mais à la question de savoir s'il aurait été plus agressif dans le premier tour s'il n'avait pas été en lutte avec son coéquipier Hamilton, Russell a répondu : "Il y avait plus à faire dans le premier virage."

"Normalement, j'aurais juste coupé et dans le deuxième virage, j'aurais élargi."

"C'est la façon dont le jeu fonctionne parfois."

"J'aimerais penser que si ça avait été la même chose, mais dans l'autre sens, il aurait fait de même, peut-être, peut-être pas, je ne suis pas trop sûr."

Faisant référence aux erreurs commises récemment à Singapour, au Japon et aux États-Unis, Russell affirme que son approche du premier virage au Mexique en est le reflet.

Les difficultés de Ferrari vont au-delà de la faiblesse du moteur à MexicoLire plus

"De mon côté, les trois dernières courses ont été brouillonnes", a ajouté le Britannique.

"Trop d'incidents, trop d'erreurs et c'est pourquoi j'ai probablement pris trop de précautions."

"Il y a un équilibre à trouver quelque part", a conclu le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes.