Mercedes reçoit un prestigieux trophée d'ingénierie

Thibaud Comparot

Mercredi 2 Novembre 2022 14:10

Mercedes-AMG High Performance Powertrains s'est vu décerner le trophée Dewar par le Royal Automobile Club.

Ce trophée a été décerné en reconnaissance de la mise en œuvre réussie du groupe motopropulseur F1 du constructeur dans son hypercar homologué pour la route, la Mercedes-AMG ONE.

La voiture a d'abord été créée sous forme de prototype avant d'être produite en série limitée à 275 exemplaires seulement, transposant ainsi la technologie de la F1 sur les routes.

Le moteur V6 1,6 litre turbocompressé à essence de la Mercedes F1 a été associé à quatre moteurs électriques et à une batterie de 800 volts pour produire plus de 1000 ch.

La technologie comprend également une structure monocoque en carbone, une transmission manuelle automatisée qui forme un duo avec un embrayage de course en carbone, tandis qu'une sorte de DRS contribue à l'efficacité aérodynamique. Enfin, la voiture est dotée d'ailettes actives au niveau de la partie avant.

Ben Cussons, président du comité technique Dewar, a déclaré : " Décerner le Trophée Dewar à Mercedes-AMG High Performance Powertrains a été une décision unanime."

"La mise en production de l'AMG ONE est une réalisation remarquable et avec les groupes motopropulseurs fabriqués dans le Northamptonshire et les voitures assemblées à Coventry - une ville au riche patrimoine automobile - c'est une belle histoire pour l'ingénierie britannique".

Le trophée a été présenté au RAC en 1904 par Sir Thomas Dewar MP et n'est pas remis chaque année.

Il n'est remis que lorsque le comité technique, composé d'un panel d'experts automobiles, estime que les concurrents sont suffisamment méritants.

Avec l'AMG ONE, c'est la troisième fois que Mercedes-Benz reçoit ce trophée, après les succès de son système KERS F1 en 2009 et de son unité de puissance hybride PU106A, qui a remporté le championnat de F1.

Adam Allsopp, directeur de la technologie avancée de Mercedes HPP, a ajouté : "Recevoir le trophée Dewar du Royal Automobile Club est un immense honneur pour tous ceux qui ont participé au développement de la Mercedes-AMG ONE."

"Donner aux propriétaires l'opportunité de goûter à ce qui a contribué au succès de l'équipe Mercedes F1 Team en Formule 1 pendant l'ère hybride et la rendre légale pour la route sans perdre l'ADN de la Formule 1 était un énorme défi, mais un défi que nous avons pleinement relevé."

"Nous sommes très heureux d'en avoir fait une réalité", a-t-il conclu.