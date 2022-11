Alonso joue la "comédie" et cherche à faire "les gros titres" selon Wolff

Thibaud Comparot

Mercredi 2 Novembre 2022 12:12

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a qualifié Fernando Alonso de " provocateur " suite à ses commentaires sur la valeur des sept titres de champion du monde de F1 de Lewis Hamilton.

L'Espagnol a fait sensation en suggérant, dans une interview accordée à De Telegraaf, que les deux titres mondiaux de Max Verstappen avaient plus de valeur parce qu'il avait vaincu des rivaux extérieurs à son équipe.

Cela contraste fortement avec les six triomphes d'Hamilton, bien que le Britannique ait été contraint à de dures batailles avec Nico Rosberg avant de former un partenariat plus harmonieux avec Valtteri Bottas.

Au sujet des commentaires d'Alonso, Wolff a déclaré : "C'est un provocateur. C'est de la comédie. Il crée les gros titres et le sport est fait de gros titres."

"Ce sont de grands champions et Alonso aime en rajouter."

"Je ne pense pas que cela dérange Lewis d'un millimètre".

Mercedes "flatté" par les derniers circuits

Les Flèches d'argent ont connu une mini-résurgence aux États-Unis et au Mexique. À chaque fois, Lewis Hamilton a terminé deuxième derrière Max Verstappen, à la régulière.

Charles Leclerc ayant terminé à une minute de Verstappen dimanche, on a demandé à Wolff si Ferrari était désormais derrière Mercedes dans la hiérarchie.

"Je ne voudrais pas dire cela parce que c'est une équipe forte", a répondu Wolff.

"Nous avons eu quelques bons dimanches maintenant, mais peut-être que ces circuits nous ont flattés."

"Je pense qu'après le Brésil, nous aurons une meilleure idée de la situation, mais je ne pense pas qu'ils soient soudainement une demi-minute plus lent que nous", a conclu le directeur de la firme à l'étoile.