Horner "surpris" par l'erreur de stratégie de Mercedes

Thibaud Comparot

Mercredi 2 Novembre 2022 11:08

Le directeur de l'écurie Red Bull, Christian Horner, a avoué avoir été surpris par la stratégie pneumatique de Mercedes lors du Grand Prix de Mexico.

Max Verstappen a remporté une confortable 14e victoire en 2022. Il n'a pas été inquiété par Mercedes qui a opté pour une stratégie pneumatique médiums puis durs pendant la course.

Pour être incontesté, Verstappen doit remporter 16 victoires selon VettelLire plus

Lewis Hamilton a donc eu du mal à égaler les temps au tour du Néerlandais et Horner a déclaré : "Je pense que nous avons la bonne stratégie ici."

"Je pense que, pour nous, le tendre médium semblait être la stratégie la plus efficace. Concernant le médium-dur, il n'y a pas autant d'adhérence avec le pneu, donc nous avons été assez surpris que Mercedes soit aussi prudente et opte pour cette stratégie."

"Max est le premier à avoir converti une pole position en tête de la course dans les virages 1 et 2 et il a vraiment contrôlé la course dès le début avec ces pneus tendres, sans les faire chauffer trop vite, en s'assurant de leur longévité."

"Et en fait, quand ils sont sortis de la voiture, il y avait encore beaucoup de vie en eux et cela nous a donné encore plus de confiance dans le fait que le pneu médium serait bien en un seul arrêt."

"Encore une fois, il s'agissait de ne pas abuser de ce pneu, ce qu'il a fait de façon magistrale cette année."

Red Bull a toujours l'avantage sur Mercedes

La stratégie de Verstappen était la meilleure stratégie prévue par la plupart des analystes avant la course. En effet, les pneus durs ont donné du fil à retordre au Batave au début des séances d'essais.

À la question de savoir si Mercedes aurait pu remporter la course avec une stratégie plus conventionnelle, Horner a répondu : "Je pense que nous avions encore l'avantage, mais ils auraient été beaucoup plus proches."

Perez assure que les fans mexicains sont "passionnés et inoffensifs"Lire plus

"Vous pouviez entendre que leurs pilotes n'étaient pas très contents du pneu dur et c'est le deuxième week-end consécutif qu'ils mettent ce pneu et que cela leur coûte une victoire."

"J'ai été assez surpris de cela", a conclu le directeur de l'écurie championne du monde des constructeurs.