Pour être incontesté, Verstappen doit remporter 16 victoires selon Vettel

Thibaud Comparot

Mercredi 2 Novembre 2022 10:09

Avec 14 victoires en une seule saison, Max Verstappen fait tomber le record codétenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Si le fils du septuple champion du monde allemand n’est pas étonné par cette performance, Vettel encourage le pilote Red Bull à en faire plus.

Au passage du drapeau à damier à Mexico, Max Verstappen a battu un record vieux de 18 ans. En effet, le record de 13 victoires sur une saison, établis par Michael Schumacher en 2004 n’avait encore jamais été dépassé. Sebastian Vettel avait égalé la légende allemande en 2013, décrochant lui aussi 13 victoires en une saison, au volant de sa Red Bull.

Perez assure que les fans mexicains sont "passionnés et inoffensifs"Lire plus

À Austin, le pilote hollandais avait rejoint les deux illustres pilotes allemandes en remportant à son tour la treizième victoire de sa campagne 2022. Vainqueur pour la 14eme fois de la saison au Mexique, le jeune double champion du monde en titre est maintenant seul détenteur du nombre de victoires en une seule saison.

Mick Schumacher, fils de la légende allemande, n’est pas étonné de voir le record de son père tomber cette saison.

"Nous comparons une saison de 22 courses à d’autres qui en comptaient beaucoup moins, le record allait donc forcément tomber un jour," a déclaré l’Allemand âgé de 23 ans.

"Le nombre de courses augmente chaque année, je suis donc certain que les choses seront une nouvelle fois différentes lorsque nous aurons 24 épreuves d’organisées."

De son côté, Sebastian Vettel, l’ancien codétenteur de ce record, félicite le jeune pilote batave et l’encourage à en faire plus en cette fin de saison pour rendre son record incontestable.

"Bravo à lui," a déclaré l’ancien pilote Red Bull.

"Je pense qu’il a eu une saison incroyable, alors j’espère qu’il continuera et obtiendra 16 victoires d’ici la fin de l’année, car un autre résultat serait une déception. S’il veut le record incontestable."

En effet, si Max Verstappen détient aujourd’hui le nombre le plus important de victoires en course sur une seule saison, les pourcentages ne sont pas encore en sa faveur. En 2004, Michael Schumacher a remporté 13 des 18 Grand Prix de la saison. En 2004, le « Baron Rouge » a donc clôturé la saison avec un pourcentage de victoire de 72 %. En remportant 16 victoires cette saison, le double champion du monde en titre dépasserait alors l’ancien pilote de la Scuderia Ferrari, rendant son record presque incontestable. Certains avanceront sûrement le pourcentage de victoire d’Alberto Ascari en 1952, qui était alors de 75 % et qui sera inatteignable en 2022.

Sebastian Vettel tient également à féliciter son ancienne écurie qui a réussi à se relever après un début de saison catastrophique.

"C’est super pour Red Bull et je connais encore des gens là-bas, donc je suis vraiment content pour eux."

La Colombie fait le forcing pour obtenir un contrat de 10 ans avec la F1Lire plus

"De toute évidence, ils sont sur une formidable dynamique depuis l’année dernière et la voiture de cette année est incroyable."

"Ils ont gagné des courses alors qu’ils étaient plus lourds que n’importe qui d’autre, et je pense que maintenant ils sont enfin au poids. Donc la voiture est bien, mais Max fait aussi un travail incroyable", a conclu l’actuel pilote Aston Martin.